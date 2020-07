Dijo que no cree en la Covid y hoy dice que no se acuerda

Página Siete / La Paz

La gobernadora de Cochabamba Esther Soria, en una reunión con los “autoconvocados” de K’ara K’ara, dijo que no tiene miedo a morir o a vivir, que llegó a dudar de la Covid-19 y que le gustaría ver un enfermo. Y ante la polémica, ayer afirmó que no recuerda haber realizado esa afirmación.

“Lo que me ha informado Comunicación esto era en el primer conflicto de K’ara K’ara. Ahí una compañera dijo que no cree en la enfermedad y no cree en el virus, no recuerdo haber dicho esa situación. Ese audio ha salido de esa mesa de diálogo”, afirmó la Gobernadora.

En la reunión con los “autoconvocados”, un grupo de dirigentes afines al Movimiento Al Socialismo y a Evo Morales, la Gobernadora dijo que los apoya. Esta reunión aparentemente se realizó en mayo, dos meses después de que llegaran los primeros casos de coronavirus al país.

“Cuando propuse levantar la anterior cuarentena en abril, me dijeron de todo. Tuve que soportar insultos, improperios, amenazas. No tengo miedo de morir. Incluso yo llegué a preguntarme ‘¿será que existe?’. He dudado. Dije, me gustaría ver a un enfermo de Covid-19”, afirmó en esa reunión, en medio de aplausos.

Tras hacerse público el audio, que ella no negó, las críticas le llovieron, incluso de su correligionaria Rocío Molina, concejala por el MAS. “Señora Gobernadora, usted ha dejado de servir a los cochabambinos y, en lugar de ello, nos falta el respeto, como se burla de nuestros muertos. Usted no ha sido electa como Gobernadora. Por ello, si no puede hacer su trabajo, váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase”, expresó Molina en una carta abierta difundida en sus redes sociales.

Molina perdió recientemente a su padre a raíz de la Covid-19 y contó que su madre se encuentra infectada y que aún buscan medicamentos y un centro de salud donde pueda ser atendida.

El botadero de K’ara K’ara fue bloqueado cuatro veces desde el 12 de mayo por diferentes grupos, todos con vínculos con el Movimiento Al Socialismo. Inicialmente exigieron elecciones y tienen al menos ocho demandas más.

Fuentes: Página Siete / Los Tiempos