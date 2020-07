El 71% dice que irá a votar, aunque 64% cree que elecciones debían postergarse

Nacional

miércoles, 22 de julio de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Sergio Mendoza / La Paz

El 71% de las personas encuestadas afirman que irán a votar el 6 de septiembre pese a la pandemia del coronavirus; sin embargo, el 64% opina que las elecciones generales debían haberse postergado debido a la crisis sanitaria. Estos son los datos que revela una encuesta hecha por Mercados y Muestras para Página Siete a una muestra de 1.100 personas.

Entre las más de 20 preguntas que se hicieron a los encuestados, se les consultó si irán a votar pese a la pandemia por la que atraviesa el país y el riesgo de contagio. Si bien el 71% respondió que sí, el 18% dijo que no y el restante 11% optó por la respuesta “no sabe/no responde” (ver gráfico adjunto).

También se les consultó si creen que las elecciones debieron postergarse para evitar más contagios. En este caso las respuestas fueron más polarizadas, pues el 64% dijo que sí, el 35% que no y tan solo el 1% optó por el tibio “no sabe/no responde”.

Las elecciones debían celebrarse el 3 de mayo, sin embargo, la crisis sanitaria que causó la Covid-19 a nivel mundial obligó a postergarlas. La nueva fecha escogida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) es el 6 de septiembre.

Esta decisión se hizo entre presiones de algunos partidos políticos que pedían elecciones prontas y otros que insistían en que se debía esperar un poco más a que pasara el pico de los contagios, que recién se comienza a sentir en el país.

El analista en temas electorales Miguel Serrano indicó que es importante ver las características del grupo que se inclina a votar pese a la escalada de la pandemia. “Habría que ver las características económicas y socioculturales de este 71%”.

El experto acotó en que la mayoría de las personas irá a votar no por convicción, “sino por su bolsillo”, ya que la inasistencia se castiga con multas y restricciones en el acceso al sistema financiero. “La gente irá a votar no porque quiera ir a votar, sino para no pagar la multa”.

De todos modos, Serrano advirtió que se puede considerar que la gente vaya a votar “para dar la contra al supuesto fraude” que hubo en octubre de 2019. En este sentido, será interesante ver las alternativas planteadas por los candidatos, acotó.

Por otro lado, el analista político Paul Coca resaltó que el hecho de que una mayoría se inclina por ir a votar (pese a lo ocurrido en octubre del año pasado) es una muestra de que la ciudadanía aún cree que las urnas son la mejor opción para decidir sobre el futuro del país.

No obstante, Coca alertó que se debe ver el porcentaje contrario: un 18% que no vote significa que se puede alcanzar un nivel histórico de ausentismo. Desde que se recuperó la democracia (1982) el promedio de ausentismo fue sólo de 10%. Uno de los puntos máximos se alcanzó en 1985 a raíz de la crisis económica que se vivió en aquella época: 18 a 20% que no votaron, según el analista.

La encuesta apunta a que se podría llegar a una cifra similar, o incluso mayor, ya que el 18% dijo que no irá a votar el 6 de septiembre y el 11% no está seguro.

Coca enfatizó que esos porcentajes no son para menospreciar, pues pueden cambiar los resultados de una elección.

La ficha técnica