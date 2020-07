El Gobierno invertirá $us 19 millones para generar 11.000 empleos en seis meses

Subvencionará los primeros meses de sueldo de los beneficiarios que promediarán entre un salario básico mínimo y los Bs 3.000.

Fernando Rojas Moreno

El Gobierno emitió el Decreto Supremo 4276 de reactivación económica y del empleo, cuyo propósito, a decir del ministro de Trabajo, Óscar Mercado, es la preservación y generación del empleo en los sectores más golpeados por el Covid-19.

Para hacer realidad la iniciativa se invertirán $us 19 millones que serán financiados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En los próximos seis meses, Mercado dijo que se prevé la inserción laboral de al menos 11.000 personas en el sector formal de la economía. La intermediación de empleo en micros, pequeñas y medianas empresas estará a cargo del Servicio Público de Empleos y el Programa de Apoyo al Empleo-PAE 2.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«Como Ministerio de Trabajo, a través del PAE, vamos a hacer una intermediación (con las pymes) y subvencionaremos los primeros meses de sueldo que promediará entre un salario básico mínimo y los Bs 3.000, dependiendo de la actividad a la que se dedicarán los beneficiarios», puntualizó Mercado.

Referente a la denuncia de despidos en empresas del sector privado, Mercado indicó que han recibido un número considerable -no dio cifras- y que por eso activaron el plan de empleo que busca frenar la ola de desvinculaciones.

No obstante, dijo que por lo pronto se recibieron las denuncias verificándolas y, en muchos casos, se dispuso la reincorporación cuando no se cumplieron los procedimientoso no se atendieron las causales establecidas en la norma vigente. Denotó que, de acuerdo con el Observatorio de Empleo, la mayor cantidad de denuncias se concentran en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

El viceministro de Trabajo, Álvaro Tejerina, fundamentó que el programa de reactivación del empleo se implementa bajo los principios de responsabilidad social y transparencia, dado que la inserción laboral beneficiará a toda la población desempleada.

“En la Bolsa del Servicio Público de Empleo se generará la oferta laboral y la demanda se hará efectiva a través de las unidades productivas. Haremos un servicio de intermediación para insertar laboralmente a las 11.000 personas beneficiarias que contempla el programa”, afirmó.

Fuente: El Deber