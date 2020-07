Estiman que el pico de contagios de Covid-19 en Santa Cruz llegue en dos semanas

La falta de reactivos no está reflejando la realidad de los nuevos casos. Esperan que este fin de semana los insumos para las pruebas PCR arriben a los laboratorios.

Aida Maria Zuazo Dominguez

El Deber

Santa Cruz estará llegando a su pico de contagios en unas dos semanas, estiman los epidemiólogos que siguen de cerca la evolución de la pandemia de coronavirus en el departamento y en el país. Pero, para poder observar esto, creen que la capacidad de respuesta de los laboratorios es fundamental a la hora de emitir los resultados.

Virgilio Prieto, jefe nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud indicó a EL DEBER que se prevé que en unas dos semanas se estará llegando a este pico. «Evidentemente y de acuerdo a cómo va la tendencia, la cantidad de casos que han tenido de acuerdo al tamaño poblacional es lo más probable».

Prieto señaló que este fin de semana se va a regularizar el aprovisionamiento de insumos (reactivos) a los laboratorios para que se pueda dar las cifras reales de los casos de Covid-19 en Santa Cruz.

Carlos Hurtado, responsable del equipo de primera respuesta Covid-19 del Servicio Departamental de Salud (Sedes) indicó que Santa Cruz ya está entrando al pico, pero que el problema laboratorial no ayuda.

«Si hubiéramos tenido laboratorios seguiríamos reportando 500, 1000, 1500 casos, pero no los hay, eso ha impedido que hayan más casos», explicó Hurtado.

Se prevé que para el pico de contagios se registren unos 40.000 casos y que en estos momentos, si existiese la respuesta normal de los laboratorios, Santa Cruz tendría unos 35.000.

«Sin laboratorio no vamos a poder tener más de 200 a 300 casos por día. El hecho de llegar al pico significa tener laboratorios funcionando y Cenetrop no lo está haciendo, además de otros laboratorios que debido a la deficiencia de insumos no están trabajando», indicó Hurtado.

Desde el Cenetrop informaron que hasta las 11:00 no llegaron los reactivos que les indicaron que estarían en este laboratorio a primera hora de hoy.

La falta de reactivos ha ocasionado que en los últimos tres días no se reporten los datos de contagios nuevos. A diferencia de La Paz, que cuenta también con un laboratorio similar a Cenetrop, el Inlasa, y que depende del Ministerio de Salud. Justamente La Paz ha presentado en los últimos tres días más casos confirmados de coronavirus que Santa Cruz.