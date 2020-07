Fabol sobre los jugadores del Tigre: «Están bajo presión»

Campeones

Los jugadores de The Strongest se desmarcaron de Fabol y anunciaron que “no renunciamos a la Selección”. El representante de la agremiación, David Paniagua, respondió que “la única explicación es que (los futbolistas atigrados) están bajo presión de la FBF, el presidente (César Salinas) en la práctica sigue dirigiendo al Tigre”.

Con firmas de por medio, el sábado jugadores de los 14 clubes de la División Profesional reiteraron su posición de no acudir al llamado de la Verde si la FBF no atiende a los pedidos que realizaron. Pero horas después los jugadores del Tigre difundieron un mensaje contrario.

“Los temas que planteamos son de interés de todos, hasta la fecha no conocemos el supuesto documento, pero si vimos (mediante las redes sociales) que no tiene firmas y va en contra de los intereses de los futbolistas, por eso uno no se explica lo que pasó para que tomen esa determinación”, añadió Paniagua a APG.

Sin embargo, el atigrado Jhasmani Campos explicó ayer que se comunicó con el representante de Fabol para hacerle conocer que no está de acuerdo con renunciar a la Selección.

“Hablé con Paniagua y luego con mis compañeros, que felizmente entendieron y acordamos hacer el comunicado en el que anunciamos que no renunciaremos a la Selección”, contó el cruceño a medios de prensa.

Entre los pedidos de los jugadores está que se respete sus contratos, por lo que no “permitirán” más descuentos a sus sueldos, como ocurrió en los meses de marzo, abril y mayo, está pendiente el cobro de junio y se ingresó a la segunda semana de julio. Paniagua también reiteró que acudieron a la Cámara de Diputados, como a los ministerios de Educación y Trabajo resguardando los derechos de los futbolistas”.