MAS asegura que el Gobierno judicializa la campaña

El Movimiento Al Socialismo (MAS) respondió las acusaciones del Gobierno sobre presuntos “sobregiros” del exministro de Economía y actual candidato, Luis Arce. El partido azul aseveró que se trata de otra denuncia para hacer “show político” y distraer la crisis sanitaria.

“Que, no nos es extraño que el Gobierno distraiga su atención de los más importante, por su naturaleza, sabemos que la vida de los bolivianos no les es prioritario, por eso no hay una gestión planificada y responsable para atender la corona virus en Bolivia”, asevera el comunicado enviado por esa tienda política.

El MAS señala que las acciones del Gobierno, de un tiempo a esta parte, “nos vienen acostumbrando a la judicialización de la campaña, con insistentes intentos de proscribir al MAS y al candidato Presidencial, para sacarnos de la carrera electoral del 6 de septiembre. Todas sus acusaciones públicas terminan siendo un show político sin asidero legal”.

El partido que postula a Luis Arce apunta que “nosotros estamos ocupados y preocupados porque nuestra población tenga una alternativa seria y responsable para salir de la crisis sanitaria y económica, la que es profundizada por la Ineficiente y corrupta administración del gobierno transitorio. El pueblo no merece espectáculos de esa talla, porque ya tiene suficientes problemas serios con la falta de recursos económicos y de insumos médicos con los que salvar su vida”

El MAS asegura que toda acción legal seria y que provenga de una entidad jurisdiccional competente será respondida a esa instancia, en pleno apego a la normativa vigente.

“Porque sabemos que están preparando más casos falaces y responderemos a las mismas jurídica y políticamente, porque también estamos conscientes de que nos utilizan como cortina de humo para encubrir su ineficiencia y sus hechos de corrupción”, refiere el comunicado.

Esta mañana, el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, denunció el sobregiro de la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de 153 entidades públicas, por un monto de Bs 18 mil millones. La autoridad apuntó a la gestión del exministro de Economía del MAS, ahora candidato presidencial Luis Arce Catacora, por lo que piden respuestas al mismo.