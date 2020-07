Ministro Núñez advierte demagogia en el MAS y le recuerda que los créditos no son solo para bonos

ABI

El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, consideró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está actuando nuevamente con demagogia sobre el pago del Bono Salud y le recordó que los créditos no se destinan solo para ese tipo de beneficios sociales, sino también para reactivar la economía mediante otras medidas.

«Lo que dice el MAS es como siempre demagógico e irresponsable, en su gestión hubo despilfarro de recursos y ahora buscan que la economía boliviana fracase», manifestó Núñez, a tiempo de retomar sus actividades de manera presencial tras vencer el Covid-19.

El pasado domingo, la presidenta Jeanine Áñez anunció la creación del nuevo bono de Bs 500 para beneficiar a tres millones de personas y remarcó que, si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), controlada por el MAS, desbloquea los recursos aprobados por organismos internacionales, esta misma semana se empezará a entregar el beneficio a la población.

En respuesta, el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, dijo que ese partido no viabilizará un bono de Bs 500, sino de Bs 1.000 e incluso calculó que para ese beneficio sólo se necesita $us 215 millones y no $us 1.000 millones.

Pero Núñez recordó al MAS que el Tesoro General de la Nación (TGN), desde hace cuatro meses, no registra ingresos porque hasta el pago de impuestos se paralizó en medio de la pandemia.

Entonces, «la única forma de poder subsistir es con créditos (…) o sea no es simplemente para dar el bono, no hay ingresos en el país y necesitamos recursos económicos para reactivar la economía del pueblo boliviano y eso se tiene que hacer con créditos», insistió el Ministro.

Varias entidades multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobaron créditos en favor del país para luchar contra el COVID-19 y reactivar la economía nacional, pero se requiere la autorización del Legislativo, cuyas decisiones son controladas por el MAS, que optó por congelar el tratamiento para la aprobación de estos recursos con una serie de excusas.

El Ministro lamentó que el MAS siga bloqueando los créditos internacionales gestionados, para atender a los sectores más vulnerables y reactivar la economía, después de que durante «14 años de bonanza económica en el país se despilfarró los recursos del pueblo boliviano».

/EC/lm/