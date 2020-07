Pueblos indígenas reiteran pedido de ayuda para enfrentar Covid: «no nos llega ni una aspirina»

Sociedad

El «Tribunal de Justicia Indígena Originario Campesino de Naciones y Pueblos Indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia», a través de un comunicado denominado “Ayuda humanitaria de salud por la vida” denunció que los pueblos indígenas se encuentran olvidados y no reciben ayuda para enfrentar la pandemia por coronavirus.

Firman la misiva los miembros del tribunal, Zenobio Fernández y Pablo Zeballos Romero, quienes aseguran que se sienten “conmovidos por la tristeza, llanto, impotencia y dolor que están sufriendo (los pueblos indígenas) en la desatención y total discriminación”, aseguran.

Señalan que los pueblos indígenas están sufriendo desatención en centros de salud de las ciudades capitales y que las autoridades de los distintos niveles de gobierno los están dejando «a su suerte».

“Lamentablemente las autoridades municipales y departamentales, encargados de Salud, nos dejaron a nuestra suerte, como también el nivel central con el Ministerio de Salud. No llega ningún apoyo, no nos llega ni una aspirina de la medicina convencional, peor no existe la atención para las tomas de muestras o pruebas rápidas o de PCR”, denuncian.

Agregaron que están mirando “consternados ( ) el deceso de muchas vidas” y que ante la indiferencia de los administradores del Estado, se llama a la solidaridad de la población. “No podemos darnos por vencidos a que nuestra gente se muera pidiendo auxilio por falta de este tratamiento a este mal”, se lee.

En ese sentido solicitan ayuda para la conformación de centros de aislamiento y la compra de medicamentos como aspirinas e ibuprofeno, además de tubos de oxígeno, insumos de bioseguridad y pruebas rápidas.

De acuerdo a reportes de prensa, en los territorios indígenas de Charagua Iyambae (Santa Cruz) y Yuqui (Cochabamba) los casos de coronavirus se incrementaron. En el primer caso, con 30 contagiados identificados, y en el segundo, con 26.

Asimismo, el Pueblo Indígena Movima (SPIM), en Beni, registra tres infectados y uno entre los Esse Ejja. En la comunidad Araona, en el Norte de La Paz, también se encuentran afectados, entre otros.

Los pueblos indígenas, que se encuentran en peligro de extinción debido a la reducida población con la que cuentan, con la pandemia y la desatención temen efectos devastadores.

Al respecto, organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidieron al Gobierno de Bolivia atender a esta población que se encuentra vulnerable ante la pandemia.

Entonces el Gobierno central anunció un plan especial de ayuda a los pueblos indígenas, sin embargo desde algunos reductos del país, señalan que la promesa aún no ha sido efectivizada.