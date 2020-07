Riquelme: Mi tema con Bolívar es complicado

Campeones

miércoles, 8 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

El delantero Marcos Riquelme admitió en las últimas horas que su situación contractual con Bolívar está complicada. El argentino concluyó su contrato con la Academia el pasado fin de mes y su representante aún negocia su continuidad en filas celestes.

“Hoy mi tema contractual con Bolívar es complicado y estamos en el tema de la renovación para ver si sigo o no. La verdad es que me encantaría que termine de la mejor manera, ojalá se llegue a un buen puerto para el club y mi persona, yo me siento bien en el club”, señaló Riquelme al portal libro de pases en Instagram.

Se conoce que Bolívar quiere renovar la vinculación sólo hasta fin de año, mientras que el jugador quiere rubricar un convenio más amplio. El cuerpo técnico de los celestes tiene planificado volver a las prácticas el 20 de julio, siempre y cuando consigan el permiso de las autoridades sanitarias para volver a los entrenamientos. Bolívar tiene pendientes cuatro partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores y en el torneo local se encuentra en el segundo lugar de la tabla de colocaciones.

Riquelme también habló de las dificultades que existirán en el retorno al fútbol luego de que pase la pandemia del coronavirus. “Veo que va a estar difícil en el sentido de cómo están las cosas, uno no es tonto, costará agarrar el ritmo y no se puede comparar a lo que es Europa. Necesitaremos un mes y nos tienen que garantizar medidas de bioseguridad”, agregó el futbolistas de 31 años de edad, que en los últimos años se convirtió en uno de los delanteros más queridos por la hinchada académica.