Santa Cruz: El domo 1 del hospital Japonés atenderá a los primeros pacientes desde el 2 de julio

El secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, confirmó a EL DEBER que, desde el jueves 2 de julio, empezarán a funcionar las primeras 18 camas de las 30 que puede acoger el domo 1 de terapia intensiva del hospital Japonés, para pacientes críticos de Covid-19.

«Son dos domos, el primero lo habilitaremos este jueves, pero en cuanto a la construcción, ambos ya están concluidos y con tecnología de punta. Cada domo tiene un generador de energía propio, Caterpillar, nuevo, y además tienen un generador particular; en otras palabras, no nos estamos colgando del suministro de energía del hospital para no disminuir su capacidad, sino que hemos hecho una instalación propia. Los domos tienen su propio transformador, su acometida eléctrica y aparte dos generadores eléctricos en caso de cualquier emergencia», detalló Aguilera.

Según el secretario, el primer domo, también llamado domo 1, tiene una capacidad para 30 camas de terapia intensiva, pero además cuenta con espacio para las residencias médicas, es decir, tiene dormitorios, consultorios, baños, duchas, etc., para todos los profesionales que integren los equipos médicos a cargo. «Tiene un centro de monitoreo que está sincronizado sistemáticamente con todas las camas de terapia intensiva, para llevar adelante el seguimiento individualizado y colectivo de las terapias intensivas», aseguró.

Esperan terminar la configuración de los equipos en unos dos días, pero lo que más necesitan es la postulación de profesionales para que puedan abrir este servicio, que entre los dos domos habilitará 78 camas de terapia intensiva

El segundo domo puede albergar 44 camas de terapia intensiva, y a diferencia del 1, donde se encuentran los espacios para el soporte médico, es exclusivo para la terapia. Ambos domos tendrán un acceso directo desde el tercer anillo interno para evitar que los pacientes crucen todo el hospital. Asimismo, tienen portón propio y nuevo, y un puente.

«Se busca evitar que los pacientes Covid-19 que lleguen a los domos contaminen otras áreas del hospital, con ese fin se contemplaron todos los detalles, tanto técnicos como tecnológicos y epidemiológicos, para que las 74 terapias intensivas de los dos domos que se van a terminar de consolidar, realmente tengan un soporte de la máxima calidad», explicó.

La inversión de parte de la Gobernación -solo en la construcción de los domos 1 y 2- fue de Bs 4,9 millones. Según Aguilera, uno de ellos fue prácticamente donado por la empresa a cargo. Del presupuesto para los respiradores y equipamiento médico se encargó la instancia nacional.

«En la licitación pública que se llevó adelante, Sinergy ofreció construir los dos domos y cobrar solamente por uno, aparte se invirtieron Bs 2,2 millones en las obras civiles, eléctricas, gases medicinales, etc., por eso ha sido una inversión extraordinaria con un costo lo más bajo posible, y con una construcción de la mejor calidad. El costo está casi a la mitad de lo previsto, además con todo el sistema de drenaje hidrosanitario pluvial para que vaya de manera directa hacia el exterior, con un muro de contención externo para la estabilidad del terreno», enumeró.

Sobre la fecha para que inicie atención el domo 2, Aguilera dijo que como Gobernación han cumplido con la construcción y que están aguardando que el Gobierno nacional termine de entregar el equipamiento, «pero hay que ser sinceros, de manera paralela estamos trabajando para consolidar los cinco equipos de personal necesario para la atención de terapia en el domo 1; este jueves 2 vamos a tener tres equipos ya contratados y capacitados para atender la terapia, podrán cubrir a los primeros 18 pacientes. En el transcurso de las próximas dos semanas continuaremos armando los otros dos equipos», explicó el secretario General de la Gobernación.

Se espera que el Gobierno nacional entregue los restantes respiradores y el equipo necesario para consolidar el segundo domo.

Aseguran que este nosocomio está reducido en su capacidad de atención, por eso esperan la habilitación de los domos. El sistema público cuenta con 35 unidades de terapia intensiva, a las que se suman 22 nuevas en el San Juan de Dios, 16 en el primer domo del Japonés y 12 en el hospital de Montero

Personal exclusivo para domos

Sobre el personal de salud, Aguilera sostuvo que las gestiones para la contratación se hicieron con el Ministerio de Salud, y a su vez se realizó una gestión con el Banco Mundial, que pagará de manera directa a los terapistas y a las enfermeras de terapia, para que puedan tener un incentivo salarial al trabajar en estas condiciones de pandemia.

Son cinco equipos de trabajadores y cada equipo está conformado por seis personas, un médico, tres auxiliares y dos licenciadas en enfermería. Estos irán para el primer domo.

«Cada equipo puede atender seis camas de terapia, eso está dentro de los estándares de calidad internacional para la atención individualizada por paciente de terapia», destacó Aguilera.

Más camas en varios puntos

Con los dos domos del Japonés se consolidan 74 espacios para la terapia intensiva, que empiezan con el funcionamiento de 18 camas este jueves 2.

Esta semana también fue inaugurada la nueva sala de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios, con 12 camas, pero van a llegar a ser 22. «Todas gestiones de la Gobernación. Sumando todas las salas de terapia de la nueva sala del San Juan de Dios, con las camas del primer y segundo domo del Japonés, vamos a estar poniendo a disposición prácticamente 100 camas nuevas al sistema de atención al Covid-19, aparte de las que ya están en servicio, y con las 12 de Montero (hasta la fecha solo 6 se han habilitado), superamos las 100 camas nuevas«, enfatizó.

Fuente: El Deber