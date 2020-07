Siete trasplantes renales en plena pandemia, el logro de un hospital de Salta

El gerente del hospital Oñativia, Marcelo Nallar, enumeró 15 intervenciones de este tipo en total durante este 2020, sumando otra más que está programada para realizarse esta semana.

Son muchas las situaciones que se han visto distorsionadas en este tiempo de pandemia, pero no la de los trasplantes de órganos. Este es el caso del hospital Arturo Oñativia de la ciudad de Salta (Argentina), el cual ha seguido adelante con estas operaciones durante estos tres meses de cuarentena.

En diálogo con Telefé Salta el gerente del nosocomio, Marcelo Nallar, amplió los detalles recalcando que pese al cuadro epidemiológico por el coronavirus siguen estando presentes aquellos casos “que requieren mayor tiempo y demanda de atención, una de ellas sin dudas son los trasplantes renales, que para una persona que está en diálisis y justo aparece un órgano que es compatible, no puede dejar pasar la oportunidad”, aclaró.

Así comentó que el hospital “está totalmente blindado, preparado para poder trasplantar en época de pandemia, cosa que no es algo fácil”, agregando que “llevamos siete trasplantes (renales) en pandemia y 15 en este año, un muy buen promedio si comparamos con otros años, todos los órganos que han aparecido durante la pandemia se han colocado, no tuvimos ningún fracaso porque no estamos con alguna amenaza infectológica”, precisó.

Del mismo modo anticipó que “el próximo jueves tenemos otro trasplante, es un donante vivo relacionado y no hemos suspendido el programa justamente, para poder seguir brindando atención a todos los enfermos”, se mostró satisfecho el profesional.

“Estamos muy contentos, hemos podido seguir actuando, nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad que lejos de irse algún día, vino para quedarse”, aseveró Nallar, quien pese a eso subrayó la preparación para seguir respondiendo ante las necesidades médicas de los salteños.

