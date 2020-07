Víctima del éxito: cerró un restaurante en París porque tenía demasiados clientes

Ofrecía las hamburguesas más baratas de la capital francesa. Pero las filas llegaban a las 3 horas

El pequeño local de «Mangez et cassez-vous»

Mil personas haciendo hasta tres horas de cola para conseguir una hamburguesa a 2,50 euros. Fue demasiado para el restaurante ideado por unos estudiantes de filosofía, que tuvieron que clausurar el local para poder seguir ofreciendo comida a un precio que desafía las leyes del mercado.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

La culpa fue de la red social TikTok, que reveló uno de los secretos gastronómicos mejor guardados de la capital francesa: hamburguesas de 2,50 a 2,90 euros en el restaurante “Mangez et cassez-vous” (literalmente “Coma y váyase de aquí”), ubicado en el distrito 11 de París.

Desde hace dos semanas, el posteo en las redes ( con más de 500.000 “me gusta”) hace que unas mil personas hagan cola hasta tres horas para conseguir una de las cinco recetas de hamburguesa. El problema es que la cocina no da abasto, ya que apenas puede servir a 400 personas por día, por lo que los dueños anunciaron su cierre por Instagram.

Uno de los combos baratos y exitosos del restaurante parisino

“Nuestra pequeña estructura no está adaptada, nos duele demasiado hacerte esperar en la cola durante una o dos horas, ¡preferimos cerrar el restaurante que hacerte pasar por eso! Nos disculpamos por las largas horas de espera frente al restaurante. Por lo tanto, estamos cerrados por un período indefinido de tiempo mientras intentamos hacer algunos ajustes”, escribió el equipo del restaurante.

Un nuevo restaurante

“Mangez et Cassez-Vous” no es sólo una empresa. El restaurante fue creado por un grupo de amigos, estudiantes de filosofía, que se habían fijado un objetivo: permitir a cualquiera, sin importar sus recursos, comer una buena hamburguesa.

“Tenía una idea de lo que era comer barato”, explica Messadek Aniss, al frente del establecimiento.

“Después de docenas de pruebas, finalmente encontró el Tom Mouzay (munster), el Grosseto (cheddar) o el popular Bad Mother Fucker (mostaza y cheddar de EE.UU.). Recetas tan llamativas que el lunes los clientes trajeron sus propias sillas plegables para hacer la fila”, informa Le Parisien.

“El problema es que estas hamburguesas ya no cuestan menos de tres euros, ahora cuestan tres horas en la cola y eso no es posible”, se queja Aniss, quien no tiene pensado aumentar los precios.

“Conservar los 2,70 euros [el precio promedio] es una forma de demostrar que se puede vencer al mercado, que no hay que estar encadenado al dinero para sobrevivir”, agrega.

La solución de Aniss: cerrar hasta agosto su restaurante, el tiempo que necesita para realizar obras y abrir un nuevo restaurante capaz de multiplicar por cuatro su oferta de hamburguesas por menos de tres euros.

Publicado originalmente por RFI

Fuente: infobae.com