Afines al MAS bloquean planta de oxígeno que abastece a hospitales

Página Siete

Una de las plantas de distribución de oxígeno medicinal de la ciudad de La Paz , 3H Industriales, se encuentra en emergencia, debido a que no puede recibir el insumo en estado líquido para luego procesarlo, esto por los bloqueos que existen en inmediaciones de sus dos centros industriales, tanto en Palcoco como en Ventilla.

Desde la planta de industrialización de oxigeno se contó que en el sector de Palcoco se cavaron zanjas para que no salgan los vehículos, además en Ventilla también existen bloqueos, lo que genera que los hospitales de la ciudad no reciban oxígeno desde hace 14 horas.

“En Palcoco producimos oxígeno en estado líquido y después lo trasladamos a la planta de gasificación que se encuentra en Ventilla de la ciudad de El Alto y en estos dos puntos hemos sido bloqueados totalmente, no podemos llegar con la cisterna”, explicó el gerente de 3H Industriales, Remberto Flores, a Página Siete.

Además acotó que «el problema es que no puedo hacer llegar hasta Ventilla para que el oxígeno sea gasificado y llenado a los cilindros, además que una cantidad de la distribución de Palcoco en oxígeno líquido va a unos tanques que instalamos en los hospitales en los que rellenamos directamente”.

Flores además dijo que con la producción diaria que tiene esta planta se llega a compensar el 80% de la demanda de la ciudad de La Paz y es por eso importante que el oxígeno líquido llegue a Ventilla y a los hospitales.

“Sólo hoy no distribuimos el oxígeno y colapsó La Paz, con este problema del Covid el consumo se multiplicó por cuatro, tratamos de abastecer el consumo y no bastó. Es por esta razón que pedimos al gobierno que haga un decreto para la libre exportación de oxígeno”, dijo el gerente de esta industria.

Además aseguró que si dejan salir un camión cisterna desde Palcoco antes de esta noche, mañana ya se podría distribuir los tanques y el oxígeno líquido en los hospitales. «Una vez que nos llegue el producto iniciamos a rellenar todos los cilindros y mañana ya estaríamos distribuyendo a todos los hospitales, ya que saldrían siete camiones de Ventilla con los tubos”, dijo.

Sobre posibles acuerdos para dejar salir estas movilidades, Flores dijo que hablaron con el viceministro de Transporte. «El gobernador de La Paz, el rector de la universidad, quienes me llamaron preocupados porque no se abasteció a los hospitales a los que atendemos, ellos me indicaron que van a hablar con el Gobierno para que puedan dialogar con los sindicatos que están en el lugar”.

También se habló de militarizar la planta tanto en Palcoco como en Ventilla pero el gerente considera que no es una buena medida. “El temor mío es que una vez que ellos se replieguen van a atacar a la planta y es la única que tenemos en La Paz para el abastecimiento de oxigeno medicinal, no creo que sea prudente entrar a la fuerza sino tendríamos que agotar todos los medios para poder llegar a un acuerdo”

Esta industria abastece de oxígeno medicinal al menos a cinco nosocomios en La Paz y El Alto, entre los que se encuentran el Hospital de Clínicas, La Merced, Corea, Viacha, Chacaltaya entre otros.

El viceministro de régimen interior y policía, Javier Issa, se refirió a estas medidas de protesta que causa que medicamentos y elementos esenciales para combatir el coronavirus se encuentran varados.

“Los bloqueos ocasionan que el oxígeno no llegue a los centros asistenciales de salud en la medida que requieren, lo que ocasionará que miles de bolivianos perderán la vida por la falta de oxígeno, un enfermo de Covid necesita alrededor de 7 a 10 tubos por día para poder oxigenar”, dijo Issa