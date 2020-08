Aguilar: «La figura de Evo se desgastó pero sigue siendo el líder del MAS»

El senador del MAS dijo que algunos sectores le juraron lealtad y lo seguirán haciendo.

Fuente: Página Siete

El senador por el MAS, Omar Aguilar aseguró esta noche que la imagen de Evo Morales pudo haberse desgastado como de cualquier líder, pero sigue siendo el más importante de su partido, además aseguró que otras personas del anterior gobierno perdieron ese protagonismo que tenían.

Sobre el desgaste de la figura de Evo Morales, Aguilar aseguró: “No podemos no reconocer que los 14 años de gobierno por supuesto que ha generado un desgaste natural de la imagen de un liderazgo y que el propio partido ha tenido su desgaste natural, antes del 2005 los líderes los expresidentes se desgastaban a los tres años y salían con mucha falta de aceptación de la población boliviana, los hechos de noviembre, las denuncias de fraude crean una corriente de una serie de acusaciones en contra de ministros y del mismo presidente sumaron un desgaste”.

Además fue autocrítico con lo realizado por su partido: «Nos ha faltado un bañito de humildad previo octubre del 2019, no solamente del propio presidente Evo Morales y sus ministros sino inclusive de los propios asambleístas departamentales, nacionales que pertenecían al MAS, la gente básicamente no tolero esto, obviamente las denuncias de corrupción también generaron rechazo, la gente no tolera la corrupción por eso no quieren este gobierno”.

Incluso Aguilar calificó que el MAS vive una crisis, pero que no es la primera vez y destacó que este partido tiene “una capacidad de unificación” siempre luego de cada crisis que les tocó vivir.

Sobre la figura de Morales, dijo que «lo que pasa es que va a tardar buenos años en que haya un liderazgo tan fuerte como el de Evo Morales, hay muchos dirigentes que le juraron lealtad y lo seguirán haciendo principalmente de las organizaciones sociales”

Pero el asambleísta también dijo que no es igual a cuando era presidente, “hay algunos sectores que critican algún actuar de Evo, esto se demuestra que cuatro días antes que la Asamblea apruebe la ley de postergación, él ya había pedido suspender los bloqueos pero muchas organizaciones, casi todas no le hicieron caso. Hay que reconocer que no tiene el mismo efecto que cuando estaba acá y era además presidente del Estado, no tiene el mismo efecto de una posición que pueda tener en este momento Evo Morales”.

Sobre Álvaro García Linera, Aguilar aseguró que será difícil que vuela a liderar un movimiento. “Para mi, no tiene mayores posibilidades de aquí a futuro, entiendo que el tomó una decisión familiar y optó por una fuente laboral en Argentina, personalmente creo que no tendrá el sitial que tuvo dentro la estructura del MAS”.

Y respecto al exvicepresidente contó que “todos conocen que la última candidatura fue muy cuestionada y quien lo respaldó fue Evo Morales, incluso él (García Linera) hizo una lectura respecto a que no sentía el mismo apoyo de las primeras dos elecciones decidió alejarse de la candidatura y Evo tuvo que hablar con las organizaciones sociales tuvo que pedir que fortalezcamos la unidad del MAS, ahora no participa en ninguna reunión virtual como las tiene Evo Morales”.

También contó que los movimientos sociales califican de traidores a los ministros del anterior gobierno, “aseguran que los ministros tomaron decisiones equivocas, las organizaciones hoy sienten que Evo Morales fue engañado por los ministros y que no se tomaron decisiones importantes es más dicen que fueron los primero en escaparse y Evo fue el último en salir del país”.

Sobre las recientes denuncias de estupro contra el ex presidente, Aguilar no quiso referirse mucho al tema pero dijo, “Las responsabilidades son personales y Evo Morales tiene que ser quien responda, si alguien sabe la verdad de esta novela porque para mí es una novela Zapata dos, a mí me gustaría primero que se descubra porque solamente hay dos hipótesis que se confirmen las acusaciones o quede en nada, en caso de ser absuelto ¿saldrán toso los ministros a disculparse, a resarcir los daños que se están haciendo?”.