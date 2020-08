Aparece mujer que dice ser quien figura en el video íntimo atribuido a senadora Copa

La mujer asegura que su exenamorado hizo el video, pero que nunca imaginó que lo difundiría. Pide no viralizar más estas imágenes.

Una mujer, de pelo oscuro y melena al hombro, apareció llorando y pidiendo que no se viralice más el video que ha sido difundido por redes sociales y cuya imagen inicialmente se le atribuyó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa, situación que ha generado una investigación policial para dar con los responsables.

«Hoy (ayer) me enteré que (Roly) había subido un video sobre mí, me siento afectada y me duele mucho, por favor ya no publiquen más este video, que me están arruinando mi vida entera», dijo entre sollozos en una entrevista en el portal Detrás de la Verdad.

La mujer, quien dijo ser madre de familia, relató que su exenamorado Roly le habría grabado, pero que nunca imaginó que lo iba a publicar.

«Me da vergüenza salir a las calles, con qué cara me va a mirar la gente, me siento muy afectada como mujer«, declaró e insistió en pedir a las autoridades que eliminen ese material de las redes.

El mismo viernes, la senadora Copa salió al paso de la difusión del video atribuido inicialmente a ella, lamentó la situación y consideró que ‘mellaron su dignidad’.

El Gobierno pidió ayer a la Policía y a la Fiscalía iniciar una investigación sobre este material audiovisual, por considerar que va contra la dignidad de la senadora Copa y en contra de los derechos de todas las mujeres. La Policía confirmó que se inició esta indagación.