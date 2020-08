Artistas bolivianos se suman a la campaña mundial de Unicef contra el Covid-19

Un grupo de 19 cantantes y músicos nacionales lanzan su versión de ONE LOVE de Bob Marley

Un total de 19 artistas, entre cantantes y músicos nacionales, presentarán este domingo una versión boliviana de ONE LOVE, clásico de reggae de Bob Marley & The Wailers, sumándose así a la campaña Reimagina de UNICEF que consiste en el lanzamiento de una nueva interpretación de ese tema musical que hoy se convierte en un llamamiento mundial a la recaudación de fondos para responder, recuperar y reimaginar un mundo posterior a la COVID-19 que sea más justo para todos los niños.

El dinero que se recaude de la campaña ONE LOVE para Reimagina ayudará a UNICEF a responder a necesidades inmediatas proporcionando jabón, mascarillas, guantes, botiquines higiénicos, equipos de protección e información esencial para los niños y las familias; a respaldar los esfuerzos de recuperación a corto plazo a través de ayudas para la educación, la protección y los sistemas de atención de la salud; y contribuirá con otras actividades de ese organismos internacional en favor de la niñez y adolescencia.

La familia de Marley reinventó la nueva versión del emblemático himno por cuya publicación a partir del 17 de julio ya se reinició la recaudación de recursos para dar apoyo a la labor de UNICEF. En Bolivia, casi de inmediato, la reconocida banda paceña de Reggae Prana, se plegó a esa campaña mundial con su versión en video de ONE LOVE la cual se puede disfrutar ingresando al link:

Pero ahora 19 artistas bolivianos decidieron participar de la campaña y de la producción de una nueva versión con sonidos más nacionales, se aprecia el sonido del charango que ejecuta Luciel Izumi, destacada concertista e intérprete de ese instrumento según se aprecia en el teaser de adelanto a la presentación.

One Love/People Get Ready, fue grabada por Bob Marley and the Wailers por primera vez en 1977, es una canción emblemática para millones de personas de todo el mundo por su eterno mensaje que nos invita a permanecer unidos como si fuésemos uno solo.

Es una obra musical que tiene más de 40 años desde que fue escrita, la letra de la canción habla de la unidad, la paz y el amor universal en una época en la que había muchos problemas en el mundo, “y su mensaje sigue vigente, ya que podremos superar esta crisis mundial si permanecemos unidos a través del amor y del corazón”, afirmó Cedella Marley.

“One Love habla sobre un hecho fundamental de esta pandemia: nuestra mayor esperanza para acabar con la COVID-19 y reimaginar un mundo más equitativo y menos discriminatorio para los niños es la solidaridad y la cooperación mundial”, aseguró Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF.