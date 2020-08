Autoridades aseguran que ya se levantaron los bloqueos en las provincias Velasco y Guarayos

Los subgobernadores de las provincias Velasco y Guarayos, además del alcalde de San Ignacio de Velasco anunciaron, a través de videos, el desbloqueo de las vías que eran obstaculizadas por colonos afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

«A las 17:00 de este 9 de agosto, el oficial mayor del municipio El Puente me informó que se levantaron los bloqueos, luego de que la Policía fuera a dialogar con los bloqueadores. Yo mandé una nota pidiendo a la Policía que cumpla su función como servidores públicos del Estado y los comunarios entendieron y levantaron el bloqueo», aseguró Wálter Mercado, subgobernador interino de la provincia Guarayos.

Según Mercado, la Policía Boliviana cumplió con su trabajo, hizo entender que lo que se busca es evitar muertos y salvar vidas. «Primaron el diálogo y la cordura. Hemos salvado vidas porque un enfrentamiento hubiera sido catastrófico. Estábamos dañando a los pacientes que esperaban medicamentos y oxígeno» agregó.

Moisés Salces, alcalde de San Ignacio de Velasco, también garantizó que ya se levantaron los bloqueos en Santa Rosa de la Roca. «Hubo una negociación para desbloquear San Ignacio, los comunarios no pusieron condición alguna y todo lo que es San Ignacio de Velasco ya está despejado», dijo.

Salces llamó como una bendición el desbloqueo, bajo el argumento de que no se necesitan más muertos, ni más heridos, «los ignacianos queremos paz, necesitamos recuperar nuestra economía y seguir luchando por la vida de gente que está muriendo en la pandemia. Gracias a Dios no hay bloqueo y lo más importante, para nosotros, las autoridades, es la vida y no la muerte, y para aquellos que vinieron y quisieron sembrar muerte y luto en la pandemia en San Ignacio, se equivocaron, este pueblo está bendecido por nuestro santo patrono», argumentó.

El subgobernador de la provincia Velasco, Juan Carlos Toledo, también aseguró que las vías están expeditas. «Como autoridad hemos mediado para levantar este bloqueo y rescatar a nuestros compañeros. En este momento el país no necesita más muertos, necesita salvar vidas», coincidió con Mercado y Salces.

Cerca de 1.300 habitantes del municipio chiquitano se preparan para reaccionar frente a 3.500 colonos del Movimiento Al Socialismo, según informes del alcalde Moisés Salces. La violencia empezó en la madrugada del 9 de agosto, cuando miembros de la Unión Juvenil Cruceñista trataron de desbloquear

Riesgo de enfrentamiento

En la tarde del 9 de agosto, el candidato presidencial de Creemos, Luis Fernando Camacho, convocó a la población a despejar las vías bloqueadas, iniciando un recorrido a las cinco de la mañana del lunes 10, que partiría desde la salida de San Ignacio de Velasco hasta Santa Cruz. Sin embargo, durante la jornada de domingo, al menos los puntos obstaculizados en Guarayos y en Velasco, quedaron expeditos.

Camacho atribuyó el levantamiento de los bloqueos a la movilización generada en Santa Cruz. «Es lamentable que para que suceda esto el pueblo tenga que movilizarse y hacer el trabajo que corresponde por ley a nuestras autoridades», cuestionó.