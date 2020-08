Dellien es baja en el Másters de Cincinnati y es duda para el Abierto de EEUU

El tenista Hugo Dellien quedó excluído del Másters de Cincinnati tras el positivo de su preparador físico Juan Manuel Galván y la cercanía con el deportista trinitario, según dio a conocer mediante su cuenta de Instagram. Asimismo, el «Tigre de Moxos» está en duda para el Abierto de Estados Unidos.

«Gracias a Dios, él (Juan Manuel Galván) se encuentra bien de salud, asintomático que es lo más importante de todo esto. Debido al contacto estrecho que tuvimos la semana pasada en Miami junto a Guido Pella que estuvimos entrenando, es que el departamento de Salud de Nueva York decidió apartarnos del torneo y debemos hacer una cuarentena de 14 días», informó Dellien.

Ahora, el tenista beniano está aislado en Nueva York y le realizan pruebas diarias. A la fecha se hizo tres pruebas, siendo que en las dos primeras dio negativo.

«Es una pena no poder participar de (Másters) de Cincinnati. Estamos mucho tiempo sin jugar, es algo duro pero hay que poner buena cara dentro de todo. En teoría el tiempo da para que podamos jugar en el US Open. No es una decisión confirmada, dependiendo de los resultados y Dios quiera que podamos participar en el US Open. Toca tener paciencia y dejar pasar este mal trago», agregó Dellien.