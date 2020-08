Representante de comunidad indígena dice que Noemí era conocida como ‘la deportista’; pide a la Fiscalía que se investigue

Gabina Condori asegura que hay varios casos de menores abusadas por el expresidente Evo Morales en el Trópico. Relata el caso de una mamá que sacó a su hija del lugar para evitar estos abusos.

eju.tv

La secretaria de la nación Aranzaya Sura de Cochabamba y exviceministra de Educación, Gabina Condori, dijo que el caso de la menor Noemí era uno de los tantos que ella conoció sobre víctimas de abusos sexuales por parte del expresidente Evo Morales.

En declaraciones al portal de noticias eju.tv explicó: «Era a la que llamamos la deportista de Villa Rivero» y mostró un video y fotos donde se ve a Morales jugando un partido de fútbol e interactuando por algunos momentos con la menor que se le acercó a darle una servilleta.

Condori, quien en marzo también fue viceministra de Educación de la presente gestión, este miércoles pidió al Ministerio Público que investigue a fondo las denuncias de supuesta pedofilia en contra del expresidente y que en lo posible ingrese al Trópico de Cochabamba donde hay varias víctimas que hoy ya son mayores de edad.

«Soy testigo en este proceso de sedición, por los principios que tengo como mujer. Estaba ayudando a las comunidades indígenas como Directora del Consejo de Participación y Control Social y eso me ha dado la facilidad de ingresar a estas instituciones que han apoyado a Evo Morales. He sido agredida por denunciar estos y otros hechos. Esta muchacha que sale (Noemí) también era una de las que conocíamos. Estas muchachitas de las que yo conocía (sus casos) deben hacer seguimiento, ahora he pedido que el Ministerio Público investigue», dijo.

Condori dijo alegrarse al saber que el caso de esta menor se hizo público con la denuncia hecha por el periodista español en OKDiario. «Me alegro, yo no puedo hacer nada, yo ya dí las referencias, no puedo ir tras de ellas (las víctimas), eso tiene que hacer el Ministerio Público. Además, el Defensor del Pueblo y el Defensor de la Niñez y Adolescencia tienen toda la facultad para ayudar a llevar adelante este proceso», enfatizó.

Según explicó, ya declaró como testigo dentro del caso de sedición en contra de Morales. «Pedí que no me obliguen a dar los nombres de estas menores, solo conozco de algunas personas, pero los otros dirigentes conocen más, hemos vivido de cerca estos hechos, pero estas personas ahora ya tienen familia, una de ellas se casó con un auditor y tiene una hija», explicó.

«Un día, una señora que estaba saliendo en vehículo hacia Cochabamba, compartiendo en el viaje me empieza a hablar y le pregunté ¿por qué la estás sacando (a su hija)? Es que ahí adentro (en el Trópico), a este señor (Evo) le tenían que preparar farra, comida y todo, el mismo (Leonardo) Loza lo ha dicho en algún momento: ‘Hasta mujeres hay’. Pero esta señora que estaba en el vehículo me dijo que una vez este señor Morales, al no haber muchachitas, le pusieron a una persona mayor y al día siguiente les dijo: ‘Calamina me has traído’. O sea hasta en ese sentido, da tanto coraje, ¡qué siempre era él! y hemos permitido como sociedad y como Estado que siga (…) Esa señora le estaba haciendo escapar a su hijita, solo tenía 12 años y la señora la sacaba porque los dirigentes le desprendían de la mamá y tenían que llevarla a este sinvergüenza. Y no es el único caso», relató.