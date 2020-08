Nacional

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Chuquisaca (COD), Carlos Salazar, denunció este lunes que el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, supuestamente lo “amedrentó” porque no se sumó al bloqueo de carreteras, que dejó en ocho días al menos 31 fallecidos por falta de oxígeno en los hospitales, y por demandar congreso de los trabajadores para cambiar la directiva cobista.

“Nos están persiguiendo, en realidad no vamos a aceptar; ya salió hoy un documento de la COD, donde se rechaza y se repudia este amedrentamiento hacia nuestros líderes, en este caso a mi persona, y vamos a continuar con nuestra lucha de independencia política”, dijo a Panamericana el dirigente Salazar.

Consultado si el amedrentamiento a su persona fue a través de otros dirigentes de la COB, Salazar afirmó que fue de manera directa. “Fue de manera directa, el ejecutivo de la COB”, respondió y aseguró que “no toleramos estas cosas, tenemos no solo trayectoria y el compromiso con nuestra dirección, no toleramos amedrentamientos”.

Anunció que de la intimidación cobista ya está anunciada a su directiva y responsabilizó de su integridad a Huarachi. “Nuestros compañeros ya están avisados y cualquier cosa que ocurra ya sabemos quién es el responsable o son los responsables, sin duda que habrá persecución y represalia, pero aquí estamos para defender a los trabajadores independientes de lo que pase con nosotros”.

Salazar aseguró que al menos las centrales obreras departamentales de Tarija, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca mantienen su independencia política. “No nos someteremos al actual partido de gobierno transitorio ni al MAS, ni a ningún partido que pretenda manejar a nuestra dirigencia porque la independencia de manera, no podemos mezclar y no nos podemos volver operadores políticos”.

El ejecutivo de la COD Chuquisaca explicó que a las CODs señaladas también se suman la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia y el magisterio urbano paceño que rechazan bloquear carreteras y agravar la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus.

En mayo de 2019, en una proclamación de Evo Morales, Huarachi dijo que primero es el binomio Evo-Álvaro y segundo el país. “Existen necesidades en nuestro departamento, cada departamento tiene sus necesidades, pero creo que este es el escenario para poder discutir, plantear y esas resoluciones que se emitan el día de hoy (que) sean siempre en favor del pueblo. Como dirigentes nacionales, departamentales, regionales, sindicato, lo primero es lo primero, el binomio Evo-Álvaro, lo segundo compañeros, es el país, es el pueblo, creo que en ese lineamiento tenemos que trabajar y plantear nuestras necesidades”, aseveró entonces.

Congreso de la COB

El ejecutivo de la COD Chuquisaca afirmó que la dirigencia de la COB no quiere que se hable de congreso de los trabajadores porque podría terminar con la remoción de Huarachi. “Con la persecución se está queriendo amedrantar a mi persona, no vamos a someternos a esto y nos ha dicho que no nos metamos con ellos y no hablemos de convocatoria a congreso (de la COB)”.

Huarachi y el comité ejecutivo de la COB concluyó su mandato el 24 de febrero de 2022, después de dos años gestión, pero el ministro de Trabajo, Óscar Mercado, del gobierno de Jeanine Añez, reconoció en marzo la ampliación de mandato de Huarachi hasta el 2022. Pero, Pedro Montes, exejecutivo de la COB, dijo el domingo a este diario que el mandato de los dirigentes cobista es de dos años “y ahí acaba”.

Salazar afirmó que al interior del comité ejecutivo de la COB de Huarachi se comunican con él para expresarle su disconformidad con lo que ahora se convirtió la entidad de los trabajadores, en una organización del MAS. “Son varios dirigentes que se han comunicado con nosotros, que están en el mismo seno (de la COB), que apoya a la estructura actual, obviamente se han sometido y cuando tú te sometes ya tiene deudas con el partido político, porque da cosas a tu organización, a tu entorno incluso familiar y tienes que someterte nomás y entonces ellos tienen tantos temores que hagan represalia con ellos”.

Afirmó que los sectores críticos de Huarachi esperarán que pase las elecciones y la pandemia del coronavirus para hablar de congreso de la COB. “Cuanto haya condiciones y obviamente se requiere tiempo para que las organizaciones tengan responsabilidad de tomar la COB”, afirmó.