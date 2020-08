El exabogado de Trump cuenta en un libro los fraudes e infidelidades sexuales del presidente de EEUU, al que conoce «mejor que su familia»

Michael Cohen, exabogado personal del presidente estadounidense Donald Trump, que cumple una condena de prisión de tres años hasta noviembre de 2021, publicó este jueves el prólogo de su futuro libro ‘Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump’ (‘Desleal: La verdadera historia del exabogado personal del presidente Donald J. Trump’, en español) en el que acusa al inquilino de la Casa Blanca de haber cometido fraudes tanto en los negocios como durante las presidenciales en 2016, además de revelar detalles de su vida personal.

«No le importaría que yo estuviese muerto«, afirma Cohen sobre el mandatario al principio del texto publicado, agregando que «la teoría de Trump sobre la vida, los negocios y la política giraba en torno a las amenazas y la visión de la destrucción —financiera, electoral, personal, física— como un arma».

The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear — Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 13, 2020

En el prólogo, Cohen repitió la acusación de que Trump había coludido con Rusia durante su campaña presidencial. Sin embargo, el propio mandatario lo negó en repetidas ocasiones, y el exfiscal especial Robert Mueller dio por finalizada la investigación ‘Russiagate’ en marzo del 2019 sin poder encontrar pruebas de ninguna interferencia por parte de Moscú en las presidenciales del 2016 en EE.UU. «Trump coludió con los rusos, pero no de las maneras sofisticadas que imaginan sus detractores. También yo sabía que la investigación de Mueller no era una caza de brujas. Trump hizo trampa durante las elecciones, con la connivencia rusa», escribe, agregando que «hacer cualquier cosa […] para ganar ha sido siempre el modelo de negocio y la forma de vida» de Trump.

Mentiras a Melania y clubes de ‘striptease’

Cohen opina que conoce a Trump mejor que cualquier otra persona, «aparte de su esposa e hijos». «En cierto modo, lo conocía mejor incluso que su familia porque fui testigo del hombre real, en clubes de ‘striptease’, reuniones de negocios turbios y en los momentos de descuido, cuando revelaba quién era realmente: un tramposo, un mentiroso, un farsante, un matón, un racista, un depredador, un timador», reitera el abogado.

A continuación, asegura que el presidente estadounidense «no tiene verdaderos amigos«, pero Cohen «siempre estuvo allí para él». «Estafé a contratistas en su nombre, robé a sus socios comerciales, mentí a su esposa Melania para tapar sus infidelidades sexuales e intimidé y grité a cualquiera que amenazara el camino de Trump hacia el poder», confiesa el autor del libro.

«Desde lluvias doradas en un club de sexo en Las Vegas hasta fraude fiscal, hasta acuerdos con los oficiales corruptos desde la antigua Unión Soviética, hasta atrapar y matar a las conspiraciones para hacer callar a las amantes secretas de Trump; no solo fui testigo del ascenso del presidente: fui un participante activo y ansioso«, admite.

La editorial Skyhorse Publishing señaló a AP que el libro saldrá a la venta el 8 de septiembre. «Esta es una historia que no han leído en diarios ni en redes sociales, ni visto en televisión. Este es un relato que solo podría conocer alguien que haya trabajado para Trump las 24 horas del día durante una década, no solo por unos meses o incluso un par de años», comunicó la editorial, calificando la obra como «la historia de horror empresarial y político más devastadora del siglo«.

Cohen, de 53 años, fue condenado en diciembre de 2018 a tres años prisión por múltiples cargos de conducta criminal, incluido pagar secretamente a mujeres que afirmaron haber mantenido relaciones con Trump, mentir al Congreso y no informar sobre millones de dólares en ingresos. En mayo de este año, el abogado fue puesto en arresto domiciliario debido al riesgo de contraer coronavirus en la cárcel.

En febrero de 2019, Cohen calificó al inquilino de la Casa Blanca de «racista, estafador y tramposo» en su testimonio durante una audiencia celebrada en la Cámara de Representantes sobre los presuntos delitos de Trump en el transcurso de la campaña electoral para las presidenciales de 2016.

Fuente: Actualidad RT