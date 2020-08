López: «El MAS quiere llegar al poder como sea y eso es realmente grave»

En Portada

lunes, 10 de agosto de 2020 · 21:22

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, aseguró en el programa En Portada que se difunde en Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales que los bloqueos y exigencias son mecanismos que utiliza el Movimiento Al socialismo para retornar al poder, lo que consideró muy grave. Además también calificó de político el pedido de renuncia de la presidenta Jeanine Añez de parte distintos sectores.

“Lo que se percibe es que pasaron una solicitud para una fecha de elecciones que fue totalmente concretada por el TSE de manera profesional y para el 18 de octubre que será de manera inamovible, a pedir otro tipo de acciones. La intencionalidad claramente es otra, el MAS quiere llegar al poder como sea y eso es realmente grave para el país, aquí hay una intención clara de desestabilizar al gobierno para poder entrar al poder por la ventana y lo bueno es que solo es una intención”, dijo López.

Además se refirió a las denuncias de que se está preparando un golpe de estado desde los altos mandos militares. “La estrategia masista siempre fue divide para reinar, genera caos, eso ya es parte de su manual que tienen, las Fuerzas Armadas en este momento están cohesionadas, con la moral alta, acuartelada, entrenada, pero con un altísimo espíritu democrático respecto a la Constitución Política del Estado”.

Dijo que “las Fuerzas Armadas tienen como principal objetivo tratar de que todos los problemas se solucionen por vía de la paz, de la tranquilidad y el dialogo, el espíritu militar está esperanzado en el dialogo, nadie desea en el interior de las FFAA un enfrentamiento entre bolivianos”.

Sobre el pedido de renuncia que realizaron a la presidenta Añez, el ministro fue claro: “Es un tema absolutamente político, una solicitud que tiene un fondo y trasfondo con interés político que no tiene nada que ver con lo que está viviendo Bolivia”.

Respecto al dialogo, López criticó a los líderes políticos que no asistieron al mismo que fue convocado por la presidenta, pero fue más crítico con los candidatos que llamaron a desbloquear, lo que según él, fue un llamado a la violencia.

“Hacer política con violencia no es la mejor vía, un político responsable no hará nunca eso en la función política, ni permitirá que sus correligionarios se enfrenten ( ) generar más violencia en un ámbito de violencia no le hace bien a nadie más bien se necesita políticos serenos”.

El ministro de defensa también informó que de Santa Cruz salió un convoy con 66 toneladas de oxígeno rumbo a La Paz y espera que los bloqueadores pueda permitir que llegue a la sede de gobierno ya que fue claro, “estamos transportando vida”.