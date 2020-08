Ministro López sobre ciudadanos movilizados: «No es momento de jugar a los héroes»

El Deber

El ministro de Defensa, Fernando López, manifestó que entiende el sentir de los comités cívicos y agrupaciones ciudadanas que apuntan a desbloquear las carreteras afectadas; sin embargo, los instó a ser pacientes y permitir que las fuerzas del orden hagan su labor táctica.

«Entiendo el sentir de la gente, la frustración y ganas de resolver la injusticia, pero tenemos que ser inteligentes y pacientes«, manifestó el ministro, en referencia a las movilizaciones convocadas por los dirigentes cívicos para desbloquear las vías y por el propio Luis Fernando Camacho, exlíder cívico y actual candidato a la Presidencia por la alianza Creemos.

En un video difundido ayer en las redes Camacho dijo: «Vamos a ir desmontando cada punto de bloqueo que encontremos porque no podemos permitir más que nos roben la libertad, vamos a hacerlo como siempre lo hicimos, de forma pacífica, pero valiente, porque somos de la cultura de la libertad y el respeto de la vida».

Al respecto, López dijo que las fuerzas del orden no solo han tenido que generar una estrategia para frenar los bloqueos, sino también para el rescate de rehenes.

Anunció que saldrá a las calles a defender las familias bolivianas.

​Y es que la situación de los bloqueos se agravó debido a que en medio de la búsqueda de diálogo, un grupo de ciudadanos se autoconvocó con el fin de desbloquear la zona de Samaipata y ayudar a las labores de salud en dicha localidad cruceña, quienes por hacerse los comedidos y por actuar sin responsabilidad terminaron siendo golpeados y tomados de rehenes de los bloqueadores en Tiquipaya.

«No es momento de jugar a los héroes. Que los políticos no se sumen a la acción de valentía de los comités. Es fácil mandar, pero, ¿quién rescata? No estamos en momentos de (generar) un ambiente de odio y de confrontación, sino de ser tácticos y tener paciencia», expresó la autoridad.

López sostuvo que hasta el momento no hay ninguna muerte en los bloqueos y se quiere evitar este escenario (ya hay personas que perdieron la vida por falta de oxígeno), por lo que la Policía está al mando en un 100% de las operaciones a desarrollarse.

La autoridad acusa al exlíder cívico de enviar “a su gente” a confrontar a las organizaciones afines al MAS movilizadas. Sostiene que se combatirán los bloqueos con la ley y con inteligencia

​Además, sostuvo que ante este contexto, los bloqueadores serán sometidos la justicia y se los investigará por crímenes de lesa humanidad. «Hay que pensar de manera serena. Pantalones y firmeza no nos faltan. Debemos ser lo suficientemente coherentes como para pensar en más muertes», concluyó.

Hasta el momento, la Policía detuvo a 49 personas por el tema de bloqueos en Santa Cruz, quienes tenían en su poder armas, piedra, palos y otros enseres que pretendían ser utilizados en caso de enfrentamiento. Además, 14 de ellos tienen Covid-19.