Ministro Murillo habló en CNN sobre los bloqueos y el diálogo en Bolivia

CNN

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en contacto con la red internacional CNN, habló sobre los conflictos que están dando en Bolivia, con relación a los bloqueos de carreteras por parte de los movimientos afines al MAS exigiendo las elecciones generales para este 6 de septiembre y sobre el diálogo convocado por la presidenta Áñez.

El ministro criticó que varias autoridades que supuestamente cuidan y defienden al pueblo boliviano se ha manifestado por el atentado a la salud que están cometiendo los afines al MAS, con los bloqueos a los camiones de oxígeno y alimentos a la población.

Murillo, dijo que los actores políticos, que no asistieron a la convocatoria de diálogo ‘dejaron plantado’ al pueblo boliviano.

«Que no vaya Mesa, Tuto o Camacho, eso es cálculo político», señaló Murillo. Dejó en claro que el Gobierno no es el culpable del cambio de la fecha y que no hay dialogo con los candidatos que están haciendo un cálculo político.

«No quisieron ayudar al pueblo», dijo la autoridad. Sobre la COB, que pide la renuncia de la presidenta Áñez, Murillo dijo que las centrales obreras departamentales están desconociendo a Huarachi, porque hay existen pugnas internas.