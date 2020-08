OKDIARIO revela los mensajes que prueban la relación pedófila de Evo Morales que investiga la Policía de Bolivia

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a un informe secreto de la Policía de Bolivia donde se revela una conversación de Whatsapp entre Evo Morales y la adolescente Noemí Meneses Chávez, de 19 años. Los investigadores sospechan que ambos llevan manteniendo una relación sentimental desde hace cinco años. Es decir, cuando la joven tenía 14 años y aún era menor de edad. En estos mensajes, la niña confirma que ella y Evo Morales son novios, además de hablar asuntos sexuales.

El pasado jueves, la vicepresidenta del Senado de Bolivia, Carmen Eva Gonzáles, denunció ante la Fiscalía por estos hechos a Evo Morales. Concretamente fue denunciado por un delito de pedofilia. Esta denuncia se produjo tras este periódico revelar la investigación, que se encuentra en una fase preliminar, y fue iniciada hace veinte días en el ministerio de Gobierno de Bolivia, el equivalente en España al ministerio del Interior.

El informe policial lleva el nº LPZ-1914866 y está firmado por la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la Policía de Bolivia. Este informe fue solicitado de oficio por el fiscal Rudy Terrazas Torrico, de la Fiscalía Departamental de La Paz. La emisión del informe se remonta al pasado 8 de julio de 2020.

En los mensajes, es la propia adolescente quien confirma su relación sentimental con Evo Morales. El 2/6/20 la joven Noemí le mandó este mensaje a Evo Morales: “Amor. El mejor día de mi vida fue aquel en el que tú y yo nos hicimos novios, aquel día 24 cuando le juré a mi corazón y al tuyo amor sincero por siempre”.

La respuesta del expresidente boliviano no fue otro mensaje de texto, sino una llamada telefónica. Este es el modus operandi de Evo Morales: jamás escribir. Siempre llamar por teléfono. De esta manera, si alguien interviniera sus comunicaciones nunca se encontraría nada escrito por él. Con todo, la cantidad de veces que llama a la joven Noemí lo delata. De no estar de acuerdo con los mensajes que la niña de 19 años le mandaba hubiera bastado con cortar la comunicación. Sin embargo, el hoy prófugo de la Justicia boliviana lo permitió en todo momento.

Según el Código Penal boliviano, si Evo Morales mantuvo alguna relación sexual con la adolescente cuando aún era menor de edad aunque ésta fuera plenamente consentida, podría haber cometido un delito de estupro, penado 3 a 6 años de prisión. En Bolivia no están permitidas las relaciones sexuales entre dos personas hasta que ambas superan los 18 años.

Este tipo de mensajes son la tónica general en toda la conversación que investiga la Policía boliviana. El 18/5/20 la adolescente escribió a Evo Morales: “Amor, buenas noches. Evito, recuerda que no dejaré nunca de pensar en ti. De desearte, de amarte. Porque ya te has convertido en todo lo importante de mi vida”. Dos días después, la adolescente Noemí siguió: “Buenos días, mi vida. Eres y serás el mejor novio del mundo. Siempre te voy a amar”.

«Trátame como si estuviera embarazada»

Como aparece en la investigación policial, hay registradas 348 llamadas perdidas efectuadas desde el teléfono personal de Evo Morales hacia la adolescente, que no atendió las llamadas. Estas llamadas se produjeron entre el 4 de marzo y el 7 de julio de 2020. El teléfono desde el que Evo Morales realizó estas llamadas es el +54 911 62** – ****, que tiene operativo desde que se instaló en Buenos Aires.

También figuran varios mensajes cuyo contenido rozan la órbita sexual. El 29/5/20 la joven escribió a Evo Morales: “Mi amorcito, el día de mi regla siempre quiero que me trates como a una mujer embarazada, ¿si?”. Seguidamente Evo llamó cuatro veces a la joven, tal y como consta en el registro de llamadas telefónicas.

La joven Noemí, como se desprende de los mensajes, tenía una relación con Evo Morales que iba mucho más allá de una simple amistad. La complicidad entre ambos es permanente y desmesurada. El 30/5/20 la adolescente le escribió: “Tú eres la razón por la que siempre voy a sonreír”. Al día siguiente le dijo: “¿Sabes, amor? Le doy gracias a Dios por ponerte a ti en mi camino y permitir ser feliz a tu lado para toda la vida. Te amo”.

Otro de los mensajes dirigidos a Evo Morales por parte de la adolescente de tan sólo 19 años decía así: “Mi Evito. Si algo quiero en esta vida es ser feliz contigo. Mi amor, no me digas con palabras lo que me puedes decir con besos cuando nos veamos”.

La casa de Evo Morales

En el registro de mensajes de Whatsapp de la joven Noemí no sólo aparecen conversaciones con Evo Morales. También con su hermana Rosario, de 21 años; con Lourdes, la secretaria personal que el expresidente boliviano tiene en Argentina; y con una tercera persona a la que los investigadores llaman “Mamá Gertru”. Esta última señora, de avanzada edad, es una boliviana de nacimiento que lleva más de 30 años viviendo en Argentina y, según la investigación policial, es una de las confidentes que Evo Morales tiene en ese país.

El 25 de diciembre del año pasado, la joven Noemí, que se encontraba en Buenos Aires junto a Evo Morales, invitó a su hermana Rosario a pasar unos días con ella. Cuando su hermana llegó a Argentina, la joven Noemí, que se encontraba haciendo unas compras en la ciudad, le pregunta a Rosario dónde se encontraba.

La hermana envió a la joven Noemí esta ubicación: https://maps.google.com/?q=-34.5727685,-58.4519849. Esta localización es la dirección exacta del palacete de la calle Conesa donde Evo Morales está viviendo en Buenos Aires. De esta manera, se confirma que en los viajes que tanto la joven Noemí como su hermana realizaban a Argentina, ambas se quedaban a dormir en la casa del expresidente boliviano.

En la investigación policial también consta un viaje de pareja realizado el 27 de febrero de este año que hicieron Evo Morales y la joven Noemí hacia la ciudad de Ushuaia, al sur de Argentina. Este periódico ha tenido acceso a los billetes de avión de ambos. Mientras Evo Morales viajaba en en el asiento 3-C, la adolescente Noemí lo hacía en el 11-A. Este hecho se produjo por una decisión que tomó el equipo de seguridad del expresidente boliviano para evitar que Evo Morales llamara la atención viajando sólo con una niña.

Una vez llegaron a Ushuaia, ambos se instalaron durante unos días en una casita próxima a la Avenida Maipú, a escasos metros de la playa, en un enclave muy cercano al exclusivo Club Náutico de la ciudad. Hasta que OKDIARIO ha revelado la localización exacta de este segundo inmueble su ubicación era completamente desconocida. La edificación cuenta con dos plantas. Su fachada, de colores marrón, verde y gris, está construida en lo que en arquitectura y decoración se llama estilo cottages.

Ushuaia es una ciudad turística de Argentina. Se ubica en el archipiélago de Tierra del Fuego, el extremo austral de Sudamérica, apodado el «Fin del Mundo». Esta ciudad con mucho viento, ubicada en una escarpada colina, está rodeada de los montes Martial y el canal Beagle. Es una vía de acceso a los cruceros hacia la Antártida y a los recorridos cerca de la Isla Yécapasela, conocida como la «Isla Pingüino» por sus colonias de esta especie.

El presidente de la CUB

En el registro telefónico de la presunta pareja de 19 años del expresidente de Bolivia aparece un tercer implicado: Max Fernando Mendoza Parra, presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB) y afiliado al MAS -el partido de Evo Morales- desde junio de 2018. Llama poderosamente que Mendoza esté afiliado a un partido político, ya que, precisamente el objetivo y la obligación de su trabajo es mantener la neutralidad en las universidades y así evitar que las aulas se politicen.

Mendoza contactó con la joven Noemí porque quería llegar a Evo Morales, lo que significa que el responsable de las universidades en Bolivia sabía que existía un vínculo entre ambos. De lo contrario hubiera sido ridículo haber recurrido a una niña de tan sólo 19 años para llegar a hablar con el expresidente boliviano.

El presidente de la CUB escribió a la joven Noemí el pasado 9/4/20: “Buenas noches, compañera. Mi nombre es Max Mendoza. Soy presidente de la CUB. Quiero hablar con el jefe”. Estos mensajes no tuvieron respuesta hasta tres días después, cuando la adolescente Noemí le respondió: “Buenas noches, compañero. Discúlpame, ya no estoy en Buenos Aires. Comunícate con su secretaria Lourdes”. Y seguidamente, la niña envió a Mendoza el teléfono de la asistente personal de Evo Morales.

Este periódico se puso en contacto con Max Mendoza para conocer su versión de los hechos y para preguntarle si conocía la presunta relación pedófila entre Evo Morales y la adolescente Noemí pero no quiso atender nuestra llamada. Tras escuchar que OKDIARIO era quien le llamaba, aterrado, colgó el teléfono.