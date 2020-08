“Oposición a la biotecnología le hace daño a Bolivia”

Una Acción Popular fue interpuesta contra el uso de la agrobiotecnología en Bolivia por un puñado de personas nacidas y no nacidas en nuestro país, que -al no ser expertos en el tema- no tienen idea del daño que ello podría causar. Sin esta herramienta tecnológica para producir más y mejores alimentos, las implicaciones productivas, económicas y sociales serían imprevisibles.

Es de esperar que los Vocales Carla Alejandra Arancibia y Diego Ramírez Cruz, en la Audiencia (4.SEP.2020), valoren las expresiones que como sociedad civil vienen realizando los productores agropecuarios, agroindustriales y agroexportadores, demostrando que la representatividad que se arrogan los demandantes no es real, como tampoco sus argumentos para denostar el exitoso modelo productivo cruceño que aporta más del 70% de los alimentos que consumen los bolivianos.

Será importante también que, para desvirtuar que la Justicia boliviana no funciona, los Vocales consideren que 155 Premios Nobel -médicos, químicos y físicos, casi todos- firmaron una Carta Abierta (https://www.supportprecisionagriculture.org/nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html) avalando la agrobiotecnología; afirmando que los alimentos genéticamente modificados son tan o más seguros que los producidos por cualquier otro método; que su cultivo es más amigable con el medio ambiente y “una bendición para la biodiversidad global” (sic)…¡contradiciendo a los malos activistas que creen saber más que quienes destacaron por su estudio entre los 7.500 millones de habitantes del orbe!

Los 155 Premios Nobel, aparte de decir “sí” a la agrobiotecnología, han fustigado al indolente activismo por su oposición a la biotecnología, responsabilizándolo de que cientos de miles de niños mueran cada año por ello. ¿Cuántos pobres más deben morir en el mundo antes de que consideremos esto un «crimen contra la humanidad»?, han puesto como colofón en la Carta Pública. Conozca a los 155 Premios Nobel firmantes:

PREMIOS NOBEL EN QUÍMICA: Peter Agre, Sidney Altman, Paul Berg, Paul D. Boyer, Thomas R. Cech, Martin Chalfie, Aaron Ciechanover, Elias James Corey, Robert F. Curl Jr., Johann Deisenhofer, Richard R. Ernst, Bernard L. Feringa, Walter Gilbert, Robert H. Grubbs, Stefan W. Hell, Richard Henderson, Dudley R. Herschbach, Avram Hershko, Robert Huber, Aaron Klug, Brian K. Kobilka, Roger D. Kornberg, Yuan T. Lee, Robert J. Lefkowitz, Jean-Marie Lehn, Michael Levitt, Tomas Lindahl, Roderick MacKinnon, Rudolph A. Marcus, Hartmut Michel, Paul L. Modrich, William E. Moerner, Mario J. Molina, Kary B. Mullis, Ryoji Noyori, John C. Polanyi, Jean-Pierre Sauvage, Richard R. Schrock, K. Barry Sharpless, Dan Shechtman, Thomas A. Steitz, Sir James Fraser Stoddart, Sir John E. Walker, Arieh Warshel, Sir Gregory P. Winter, Kurt Wuthrich, Ada E. Yonath

PREMIOS NOBEL EN FÍSICA: Zhores I. Alferov, Hiroshi Amano, Barry Clark Barish, J. Georg Bednorz, Gerd Binnig, Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji, Leon N. Cooper, Jerome I. Friedman, Andre Geim, Ivar Giaever, Sheldon Glashow, Roy J. Glauber, David J. Gross, F. Duncan M. Haldane, John L. Hall, Serge Haroche, Gerardus ‘t Hooft, Takaaki Kajita, Wolfgang Ketterle, Klaus von Klitzing, J. Michael Kosterlitz, Herbert Kroemer, Leon M. Lederman, Anthony J. Leggett, John C. Mather, K. Alex Muller, Konstantin Novoselov, Arno Penzias, Adam G. Riess, Brian P. Schmidt, George F. Smoot, Donna Strickland, Joseph H. Taylor Jr., Daniel C. Tsui, Frank Wilczek, Robert Woodrow Wilson, David J. Wineland

PREMIOS NOBEL EN ECONOMÍA: Thomas C. Schelling, Angus S. Deaton, Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen, James J. Heckman, Oliver Hart, Daniel Kahneman, Finn E. Kydland, Eric S. Maskin, Robert C. Merton, Sir James Mirrlees, Edmund S. Phelps, Christopher A. Pissarides, Edward C. Prescott, Vernon L. Smith

PREMIOS NOBEL EN MEDICINA: Werner Arber, Richard Axel, David Baltimore, Bruce A. Beutler, J. Michael Bishop, Elizabeth H. Blackburn, Gunter Blobel, Sydney Brenner, Mario R. Capecchi, Peter C. Doherty, Sir Martin J. Evans, Edmond H. Fischer, Alfred G. Gilman, Joseph L. Goldstein, Paul Greengard, Carol W. Greider, Roger Guillemin, Sir John B. Gurdon, Leland H. Hartwell, Harald zur Hausen, Tasuku Honjo, H. Robert Horvitz, Tim Hunt, Louis J. Ignarro, Eric R. Kandel, Barry J. Marshall, Craig C. Mello, Edvard Moser, May-Britt Moser, Ferid Murad, Erwin Neher, Sir Paul Nurse, Satoshi Omura, Stanley B. Prusiner, Sir Richard J. Roberts, Michael Rosbash, Bengt I. Samuelsson, Christiane Nusslein-Volhard, Bert Sakmann, Randy W. Schekman, Gregg L. Semenza, Phillip A. Sharp, Hamilton O. Smith, Oliver Smithies, Jack W. Szostak, Harold E. Varmus, J. Robin Warren, James Watson, Eric F. Wieschaus, Torsten N. Wiesel, Michael W. Young, Rolf M. Zinkernagel

PREMIOS NOBEL DE LA PAZ: Jose Ramos-Horta y Oscar Arias Sanchez

PREMIO NOBEL EN LITERATURA: Elfriede Jelinek

¡¡¡Dios ilumine a los referidos Vocales para que obren en justicia!!!

*Economista y Gerente General del IBCE