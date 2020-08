Para el MAS «es una mera especulación» la denuncia a Evo por estupro

Fuente: paginasiete.bo

El Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguró este viernes que «es una mera especulación» la denuncia penal presentada contra el expresidente Evo Morales por «estupro, abuso sexual y trata y tráfico», por su presunta relación sentimental con una menor de edad desde hace cinco años.

«Es una mera especulación», afirmó el vocero del MAS, Sebastián Michel, un día después de que el Gobierno presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra Morales, quien es vinculado con una muchacha a la que conoció cuando ella era menor de edad.

Michel afirmó que con las acusaciones contra el exmandatario se busca un «impacto electoral» y no la defensa de la joven.

«No están buscando permanentemente, por todo el país, restitución de derechos, están buscando que (el caso de estupro) tenga un impacto político electoral, no le importa para nada el prestigio, han mostrado las fotos de la chica, el nombre, y la verdad que en ninguna momento he visto que les preocupe algo (defensa de la joven), les preocupa hacer un impacto electoral», señaló Michel a Unitel.

El vocero del MAS aseguró que el resultado de ese “impacto electoral” se podrá conocer el 18 de octubre, cuando se realizarán las elecciones generales. “Lo vamos a saber el 18 de octubre”, afirmó, antes de asegurar que “lo que sí puedo tener garantizado es que aún (en el Gobierno) no ha pasado la intención de prorroguismo”.

El jueves, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, explicó que de acuerdo con la información a la que accedió el Gobierno, “el expresidente Juan Evo Morales Ayma iba a varias partes del país a jugar fulbito, (encuentros en los que) se ve que esta señorita (Noemí) lo acompañaba a todos sus viajes y lo curioso, ella en esta época (hace cinco años) era una menor de edad y como todos sabemos para que una menor de edad viaje necesita el permiso de los padres”.

El vocero del partido de Morales aseguró que con la denuncia formal contra el exmandatario se pretende “dañar” al abanderado del MAS, Luis Arce, quien según la más reciente encuesta sobre intención de voto —elaborada por Mercados y Muestras para Página Siete—, van empatados con el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, cada uno, con 23% de apoyo.

“Entonces, es un tema que se quiete meter a eso (a la campaña) de manera liberal, es un tema que se quiere forzar, haciendo daño; la honra, la reputación de cualquier chica, no esa chica, de cualquier chica que tenga 19, 20, 21 años, para hacer un daño electoral y eso se va saber el 18 de octubre”, declaró Michel.

El vocero afirmó que este tema debe ser investigado fuera del proceso electoral, ya que consideró que no es un tema del MAS ni del binomio masista.

“No es un tema del MAS, es un tema que tiene que ser investigado al margen, no es un tema del MAS, no es un tema del binomio, no es un tema de campaña, no es un tema del programa (electoral)”, aseguró.