¿Por qué el 18 de octubre son más importantes las elecciones de la Asamblea Legislativa que las del Órgano Ejecutivo?

En el momento que en política, se toca el pito para ir a elecciones, es como que los candidatos se vuelven absolutamente locos, ven encuestas, revisan números, se empieza a calcular todo, incluso desde como uno se ve, cómo se va a responder etc., etc., etc.

Sin embargo debo decepcionar a todos porque en las elecciones del 18 de octubre, según mi parecer no importa tanto, el candidato a la presidencia y el de la vicepresidencia, sino quiénes formarán parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes Congreso y también llamada Parlamento.

Su composición es de 36 senadores que se eligen cuatro por departamento de forma igualitaria; 130 diputados, de los cuales 7 son escaños indígenas que pueden ir por cuenta propia o dentro de un partido político, 60 plurinominales que son los candidatos que van en la lista junto al presidente, es decir que se vota por ellos, cuando votamos por el presidente en la parte de arriba de la papeleta. Existen 63 diputados uninominales, mismos que van por territorio o circunscripción, que es el espacio electoral, que es diagramado o dibujado por el Tribunal Supremo Electoral – TSE. Es así que se vota en línea cuando votamos en la parte superior por Presidente y por el diputado uninominal del mismo partido político en la parte inferior. Se vota cruzado cuando en la parte superior se vota por un candidato a Presidente de un partido y diputado uninominal de otro partido.

Dicho eso, es importante aclarar que el TSE está compuesto por 7 miembros que se denominan vocales, 6 que fueron elegidos por la actual Asamblea Legislativa, y uno que es delegado presidencial que es el actual presidente Salvador Romero; es importante señalar que el TSE toma decisiones en conjunto, y que el presidente por sí mismo, no es más que el portavoz.

¿Pero por qué escribo este artículo? Porque en los siguientes 5 años se deben elegir un nuevo Fiscal General del Estado cuya función termina el año 2024, se debe preseleccionar a los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, cuyas funciones terminan el año 2023, y además hay que institucionalizar meritocráticamente otras instituciones. Hoy vemos, cómo dentro del órgano judicial se está liberando a mucha gente que ha cometido delitos, recordar que los que hoy son jueces han sido elegidos políticamente, por la actual Asamblea Legislativa.

Dentro de las principales funciones del órgano legislativo están la aprobación de créditos y leyes que hacen a los derechos fundamentales que todos debemos tener garantizados, pero que hoy en día no tenemos. Un claro ejemplo es que, ante los crímenes que se cometieron durante este último bloqueo al llamado del Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana, hemos visto que hubo al menos 40 muertos por falta de oxígeno, y créditos detenidos o mejor dicho bloqueados en la Asamblea Legislativa. Todo esto porque el Movimiento Al Socialismo tiene 2/3 – dos tercios del Órgano Legislativo, y fueron ellos los que preseleccionaron jueces, eligieron al Fiscal, etc. Es decir que si quieren bloquear leyes lo pueden hacer, o si quieren aprobar leyes, como la de impunidad para estos dirigentes sindicales pueden hacerlo, y los jueces bien gracias, aplican la ley.