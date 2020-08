Su incompetencia y cobardía nos obligará a los cruceños a que salgamos a traer a nuestros hermanos a casa.

Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho

Bolivien: Die bevorstehende kontinentale Schlacht amerika21.de | 14 hours ago .... Aber es ist nicht die durch die Corona-Pandemie entstandene Notsituation, die Jeanine Áñez, Jorge "Tuto" Quiroga und Luis Fernando Camacho dazu... Compartido: 71

Bolivia: The Coup Within the Coup orinocotribune.com | 12 hours ago ...the people who participated in the November coup d'état, such as Luis Fernando Camacho , Samuel Doria Medina , Jorge Tuto Quiroga and Manfred Reyes... Compartido: 4

Peça-chave para renúncia de Evo, Camacho se mostra desiludido com governo que apoiou www1.folha.uol.com.br | 9 hours ago ...O ex-líder do Comitê Cívico de Santa Cruz de la Sierra Luis Fernando Camacho, 41, foi um dos personagens mais marcantes no turbulento... sanções que deve receber da Justiça da Bolívia. Luis Fernando Camacho, 41 ​ Advogado, fez mestrado na Espanha em direito financeiro e... Compartido: 25

Atacaron casa de campaña de Creemos en Samaipata www.youtube.com | 7 hours ago ...Presentaron denuncia contra dirigentes del MAS La agrupación de Luis Fernando Camacho denunció que su casa de campaña en Samaipata fue atacada y también agredieron a una de sus dirigentes políticas.... Compartido: 1

Después de 15 horas de viaje, de llegar a muchas comunidades con un poco de ayud… eju.tv | 12 hours ago ...la salud y la vida, Luis Fernando Camacho realizó una serie de donaciones a diferentes municipios de las... solos, es nuestro deber darles la mano...", manifestó Luis Fernando Camacho este viernes desde San Matías.... Compartido: 0 Bolivie : Septembre rouge - Bolivar... Compartido: 1