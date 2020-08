Ven a una Añez debilitada y a un Mesa agazapado para capitalizar el voto útil

Brockmann, Silva y Pareja coinciden en que la convocatoria al diálogo político nacional, el domingo pasado, “fue un error”. Consideran que la Presidenta debe renunciar a su candidatura.

Página Siete / La Paz

“Jeanine Añez está debilitada y debe tener el heroísmo de renunciar a su candidatura”. “Carlos Mesa espera agazapado capitalizar el voto útil”. Ese es el análisis de tres expertos sobre el papel de la Presidenta y candidata por la alianza Juntos y del representante de Comunidad Ciudadana en la actual coyuntura que vive el país.

Tres analistas políticos consultados por Página Siete coincidieron en que la mandataria debe abandonar su postulación. “Fue un grave error el no haber medido las consecuencias de una candidatura”, opinó Erika Brockmann.

Macelo Silva valoró que la Presidenta tiene en sus manos “el gran paso de heroísmo para descomprimir completamente esta situación de incertidumbre política para preparar la derrota del MAS en las urnas”.

Para Franklin Pareja, “el pecado original” de Añez es haber “contaminado y distorsionado la transición. Debería renunciar a su candidatura para recuperar autoridad. Está debilitada. Su renuncia ayudaría a descongestionar la crisis”.

Sobre la convocatoria al diálogo político nacional, el domingo pasado, el trío consideró que “fue un error”. “Era absolutamente extemporánea”, expuso Brockmann, quien identificó que “el foco del conflicto es el MAS en su propio laberinto de distintas visiones más o menos radicales y otras absolutamente antidemocráticas. El escenario del Legislativo era el lugar donde mínimamente tenía que allanarse el tema de las elecciones, que es el origen del conflicto”.

Mientras que para Silva, el encuentro “fue una muy mala jugada del Gobierno porque se puso en agenda, o en debate, la posible renuncia a la candidatura de Jeanine Añez , que fue pedida por cerca del 80% de los asistentes al diálogo”.

Por la misma línea, Franklin Pareja consideró que “mientras la Presidenta sea candidata, no tiene poder de convocatoria porque bajo esa lógica, todos pueden convocar porque son candidatos. El problema no es la convocatoria de una Presidenta, se trata de que una convocatoria de una candidata, si tiene éxito, tendrá una rentabilidad política, no para la Presidenta, sino para la candidata. Como estamos en un momento electoral con una competencia y lucha por el poder, es imposible pensar que una fuerza política le haga un favor a otra fuerza con la que compite”. Brockmann, Silva y Pareja convinieron también en que Mesa se beneficia del momento político que vive el país.

“Él mantiene una actitud distante, observa lo que se desmorona el Gobierno y se deteriora la adhesión popular del MAS, quizá calculando que el deslave que están sufriendo estas dos fuerzas podría beneficiarle desde la perspectiva electoral. Esto situaría a Mesa como un capitalizador del voto útil y no como un cautivador de un mesismo en ascenso”, dijo Pareja.

Silva argumentó que “Mesa está a la espera, agazapado y tranquilo en espera de los desaciertos que cometa el Gobierno en función de llevarse un rédito que le puede resultar el hecho de tener un Gobierno desgastado y sin chance en las urnas. Carlos Mesa se beneficiará de los errores y desaciertos de la gestión de Añez”.

En cambio Brockmann consideró que “Mesa está haciendo lo que tiene que hacer, que es denunciar al Movimiento Al Socialismo, que está jugando una carta que conspira contra la democracia. No está en sus manos resolver el conflicto”.

Ricardo Paz, jefe de campaña de Comunidad Ciudadana, respondió que “la gente que interpreta eso es gente que no ve lo que está sucediendo. Nosotros estamos muy activos, promoviendo la cultura de la paz y del entendimiento. Nuestro candidato es un hombre de Estado y habla cuando tiene que hablar. Decir que está agazapado esperando, no condice con la realidad de nuestro candidato a la presidencia”.

