Acusan a Shakira de evadir impuestos en España; millones de euros en más de cuatro años

La famosa cantante, Shakira, fue acusada fuertemente e incluso existe una supuesta investigación que prueba que estuvo evadiendo impuestos por más de cuatro años y millones de euros.

Fuente: show.news

Se está divulgando un expediente realizado por una inspectora de España, Susana C, el cual busca exponer a Shakira, pues asegura que durante varios años ha estado evadiendo impuestos.

Así es, el expediente refleja que la cantante de Barranquilla, Shakira ha estado evadiendo impuestos por más de cuatro años sumando 14.5 millones de euros, por lo cual está acusada por 6 delitos fiscales.

Según el informe la inspectora reconstruyó el Imperio de Shakira una estructura de hasta 14 empresas, sin medios materiales ni humanos, asegurando que sólo servían para ocultar la verdadera titular de las ganancias Shakira.

Según información la primera pista que reveló esta posible evasión de impuestos fue entregada por su ex pareja Antonio de la Rúa, en el que se ve reflejado que en 2008 Shakira se dio derechos de imagen a una empresa en las Islas Vírgenes británicas serían alas por solo 1 € a otra empresa en Luxemburgo.

Estas cifras son bastante increíbles y ha generado diversos conversaciones en redes sociales. Según la investigación la cantante estaría llegando a un acuerdo con las autoridades de Luxemburgo para pagar solamente 2% de impuestos, de nueva cuenta algo impactante.

Por esta razón después de un buen tiempo los ingresos casi totales fluyeron de nuevo a las Islas Vírgenes Británicas y de ahí a una sociedad en las Islas Caimán, llamada Carpe Diem, del cual iría directamente a la cantante.

Concluyendo que Shakira defraudó en el impuesto de IRPF y patrimonio durante 4 años según esta información. Según los documentos señalan que el 2011 fue su año con más ingresos, después del gran éxito mundial que tuvo su canción en el fútbol, su popular canción El Waka Waka.

También se dice que Shakira recibía clases particulares de francés y que se la pasaba gastando fuertemente en restaurantes y hoteles, pagando todo con tarjetas de crédito de American Express, reflejando lo mal que podría estar toda esta situación.

También se está diciendo por parte de la inspectora que gastos de Shakira fueron registrados 60 veces en España y muchas también en 37 países del mundo, que estuvo visitando en ese mismo año.

Para esta investigación refleja una posible situación negativa para la cantante al final de todo esto se dice que Shakira declaró ante la juez y comentó que no vivía en España, que no vivía en ningún sitio en particular pues se la pasaba viajando.

Cabe mencionar que la cantante colombiana Shakira y su esposo Piqué tienen varias propiedades lujosas, pues ambos gozan de una fama increíble, siendo ella una exitosa cantante y el un reconocido futbolista. La linda pareja se encuentra pasando la cuarentena en una de sus mansiones en Barcelona, la cual cuenta con 7 habitaciones, pisos subterráneos, salas de cine y una lujosa piscina.

De hecho se dieron a conocer algunas fotografías de la lujosa mansión en la que viven con sus hijos Sasha y Milán. Su casa residencial está construida en un terreno de 1,300 metros cuadrados y tiene un coste aproximado de cinco millones de euros, es decir 20,000 millones de pesos aproximadamente.

7 cómodas habitaciones, 2 cocinas, 5 pisos (dos de ellos subterráneos), amplias terrazas, salones de conferencia, sala de cine, gimnasio, jardín y piscina con cascada.