Bolivia no está para tibiezas. Nosotros no descansaremos hasta lograr que Evo Mo…

Bolivia no está para tibiezas. Nosotros no descansaremos hasta lograr que Evo Morales vuelva al país para enfrentar a la justicia por los delitos que ha cometido. No más abusos y no más atropellos, porque Bolivia se respeta.

Fuente: Jeanine Añez por Jeanine Añez Chavez

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.





Lo más compartido de Jeanine Añez en las últimas 24 horas