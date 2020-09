Candidata de ADN desconfía de las encuestas y dice que tiene apoyo

La candidata presidencial por Acción Democrática Nacionalista (ADN), María de la Cruz Bayá, dijo hoy en el programa Buena Noche de OPINIÓN, que desconfía de las encuestas y considera que tiene más apoyo de la gente.

Dijo que no cree que tiene menos de 1 por ciento de la intención de voto, nivel en la que la sitúan varias encuestas, porque cuando sale a las calles muchas personas se le acercan y la felicitan, principalmente desde el 9 de agosto pasado, cuando encaró a la presidenta Jeanine Áñez en Palacio de Gobierno por su candidatura.

Bayá explicó que el video en el que ella hace críticas a Áñez, momento que fue cortado por Bolivia TV mientras hacía una transmisión durante el diálogo convocado por la Mandataria, tiene 7 millones de visualizaciones y eso es muestra de respaldo.

Indicó que las encuestas utilizan muestras muy pequeñas que solo muestran tendencia por lo que ella cree que no está por debajo del 1 por ciento, sino que tiene entre 2 y 5 por ciento de la intención de voto nacional.

También atribuyó no ser más conocida, debido a una confusión que hubo sobre quién era el representante de ADN para postular por la presidencia. «Hubo un ocultamiento del que he sido objeto. No me asombra, porque decidieron convertirme en la chica cero», afirmó.

La candidata de ADN también volvió hoy a cuestionar la candidatura de Áñez y dijo que traicionó la lucha del 21F y de las «pititas».

Considera que los candidatos «pequeños» no tienen por qué «bajarse» de la contienda nacional para favorecer al voto útil contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), sino los más grandes.

«¿Qué pesa más? ¿50 gramos o un kilo. Nosotros los pequeñitos pesamos 50 gramos. ¿Qué diferencia hacemos para que nos bajemos?», se preguntó

Pidió a los contrarios al MAS unirse y aseguró que ella apoyaría una alianza.

Bayá, que es doctora en derecho y escribió 17 libros, justificó así su candidatura: «he estado en las calles defendiendo el 21F, por el rescate de la democracia, y luego como principal dirigente del CONADE nacional. He tomado la decisión de seguir la candidatura, para seguir una estructura post 18 de octubre que responda la necesidad de la población”.