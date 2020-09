Candidata de ADN: Si es evidente que estamos «desahuciados», ni siquiera vamos a dispersar los votos

Bayá consideró que todos deberían repensar el tema político con honestidad, sin flagelarse el uno contra el otro porque hay elementos fundamentales que se deben rescatar si se quiere reformar el sistema político nacional.

María de la Cruz Bayá, candidata a la presidencia por Acción Democrática Nacionalista (ADN). Foto: Carptura de video.

La Paz, 11 de septiembre (ANF). – La candidata a la presidencia por Acción Democrática Nacionalista (ADN) y La Patria Primero, María de la Cruz Bayá, afirmó este viernes que, si es evidente y verdad de la existencia de partidos que están “desahuciados” en la expectativa de intención de votos, no dispersarán el voto en las próximas elecciones del 18 de octubre.

“Pero no se puede hablar de un desahucio de partidos (políticos), de decir que no vamos a llegar a la mayoría, que no es necesario, si es evidente eso, ni siquiera vamos a dispersar los votos, no. Eso es seguramente lo que está pensado el señor Mesa, 0,5% o 1% no le agrega nada a él si es que no tiene la voluntad de lograr, de construir o fortalecer una concertación nacional”, sostuvo Bayá.

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, había sugerido en días anteriores que los candidatos “desahuciados” en la intención de votos deberían reflexionar su futuro rumbo a las elecciones generales del 18 de octubre, pero aclaró que no será él quien les diga que se bajen de sus candidaturas.

A criterio del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, los candidatos que deberían asistir a un debate “serio” deberían ser los tres con más apoyo, refiriéndose a Jeanine Áñez (Juntos), Luis Arce Catacora (MAS) y Carlos Mesa (CC). Según el legislador, el resto de los candidatos son “relleno”.