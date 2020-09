Comisión legislativa visitará zonas en las que existieron conflictos y víctimas

Del 15 al 19 de septiembre la comisión Especial de Investigación de la Posible Vulneración de Derechos y Garantías Constitucionales en las Movilizaciones realizadas a partir del 21 de octubre de 2019, realizará visitas a los lugares donde hubo conflictos en El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, para realizar entrevistas a familiares de las víctimas además de inspecciones.

Su titular, el diputado Víctor Borda, adelantó que mañana estarán en Senkata, recabando declaraciones de heridos, familiares de los fallecidos y para hacer una inspección del lugar de los hechos. “El miércoles estaremos en Cochabamba; jueves en Santa Cruz y el sábado en Potosí”, detalló.

“Ocultándose, no asistiendo a la sesión piensan que van a cubrirse de inmunidad, no, aténganse a las consecuencias. Nos gustaría conocer su punto de vista para que no se diga que se está vulnerando su derecho a la defensa”, advirtió el legislador del MAS.

Adelantó que esa comisión resolvió iniciar un proceso penal contra las autoridades de Estado que no brinden su informe en el marco de la investigación realizada.