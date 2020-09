Con la industrialización del Litio se crearán empresas de servicio energético qu…

Con la industrialización del Litio se crearán empresas de servicio energético que potenciarán la generación de 130 mil empleos directos e indirectos hasta 2025. Transformaremos #Bolivia con grandes proyectos en beneficio del pueblo. #VamosASalirAdelante

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

