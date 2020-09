El agro recibe la mitad del diésel que necesita

Desde hace unas tres semanas abastecerse de diésel se ha convertido en un ejercicio de paciencia y suerte. El sector gropecuario, el de los transportistas e incluso la limpieza de la ciudad ya tienen contratiempos.

Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), manifestó que YPFB ha estado entregando al sector productor la mitad del volumen que generalmente adquiere.

“Es latente el problema, el sector productivo lo está sintiendo. Tuvimos una reunión con personeros de Yacimientos, quienes nos aseguraron que esta semana van a solucionar el problema con unos pedidos de diésel que han hecho por otra vía. Esperamos que se regularice”, explicó.

El sector productivo cruceño compra directamente a YPFB un millón de litros de combustible a la semana. En la actualidad, precisan el producto para preparar los suelos para la siembra y terminar las cosechas.

EL DEBER conversó con algunos de los responsables de algunos surtidores para conocer el comportamiento de la provisión del energético.

Uno de ellos explicó que la semana pasada solo estuvo recibiendo la mitad del combustible que normalmente compra. “Compro 80.000 litros lunes, 80.000 litros miércoles y 85.000 viernes, pero YPFB solo me ha entregado la mitad. La semana anterior fue aún peor, ya que no me entregaron entre 25.000 y 30.000 litros”, afirmó.

Consultado sobre el por qué de la situación, otro de los responsables de un surtidor ,dijo que tienen entendido que no están trayendo diésel desde Argentina debido a problemas políticos.

Ante esa revelación, EL DEBER se contactó con un chofer que transporta el combustible desde Argentina hacia Santa Cruz, que manifestó que de acuerdo con lo que tiene entendido, Yacimientos no está cumpliendo con normalidad con los pagos a su proveedor argentino. Sin embargo, desde YPFB, el vicepresidente de Operaciones, Jorge Javier Velarde, indicó que actualmente se tiene el diésel suficiente para abastecer a las nueve regiones del país, reconoció que enfrentaron problemas, pero agregó que el suministro se está estabilizando y pronto llegarán a la normalidad.

Colas de cinco horas

Las filas de camiones en las estaciones se ven fuera del cuarto anillo. El transportista Pedro Zárate afirma que conseguir diésel le toma entre cinco a seis horas de espera haciendo cola, en el mejor de los casos. “Hay que madrugar todos los días para tener mayores posibilidades de pillar”, dijo.

De igual manera, Domingo Melendres peregrina para encontrar el combustible que le permite ganarse el pan de cada día trabajando con su camión. “Ayer (martes) llegué temprano, pero el diésel no alcanzó. Hoy (miércoles) espero tener suerte, porque necesito repartir carne”, señaló.

Una situación similar es la que vive a diario Juan Gutiérrez. Manifiesta que lo más triste de la situación es que no hay certeza sobre la provisión de diésel, ya que cuándo consulta en las estaciones de servicio, los encargados de estas le responden que están esperando.

La empresa Vega Solví, responsable del aseo urbano en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, anunció que el servicio de recojo de basura será irregular por falta de diésel.