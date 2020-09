Justicia boliviana levanta arraigo contra Manfred Reyes Villa y la exautoridad parte a EEUU

El entorno del exalcalde y exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa confirmó que la exautoridad salió del país el día lunes 31 de agosto.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, aseguró hoy en la mañana que un juez levantó las medidas de arraigo.

“Es una autoridad jurisdiccional la que ha dispuesto la medida de arraigo, no sabemos cumpliendo qué requisitos y bajo qué condiciones, pero le habría levantado el arraigo ayer, al 12 de septiembre. El Gobierno nacional no ejerce injerencia sobre el Órgano Judicial. Le han levantado el arraigo de ayer al 12 de septiembre, sino me equivoco. Esos tiempos en los que las autoridades alzaban el teléfono para hostigar a alguien o jueces era con el MAS, nosotros somos respetuosos de la independencia. Al haberse verificado esa situación se ha procedido como cualquier otro ciudadano”.

La misma fuente explicó que su salida del país fue «de forma repentina» y que tiene que ver con algunos temas de salud y porque su hija, que radica en Estados Unidos, le habría convocado.

Reyes Villa, exalcalde y exprefecto de Cochabamba, llegó a mediodía del 27 de enero a Cochabamba, tras permanecer 10 años fuera del país. Dijo que retornaba para quedarse luego de vivir tantos años en el “exilio”.

Desde la Gobernación de Cochabamba, el entonces director de Asuntos Jurídicos y Normativos, Ever Quispe, indicó que existen registrados alrededor de 15 procesos en contra de Reyes Villa, varios de ellos con sentencias, y otras en etapa de apelación.

Quispe manifestó que la mayoría de los procesos son por incumplimiento de deberes, enriquecimiento y contratos lesivos al Estado.

La fuente que confirmó el viaje de Reyes Villa insistió que fueron temas de salud los que le obligaron a tomar una decisión repentina y rápida.

Otra fuente señaló que su vuelo fue a las 15:30 del lunes.