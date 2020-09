Liberan a 7 retenidos en la sub alcaldía del D14, funcionarios municipales permanecen cercados

Sociedad

miércoles, 2 de septiembre de 2020 · 22:51

La Defensoría del Pueblo informó que realizó gestiones para liberar a los siete funcionarios de Derechos Reales que estaban retenidos en la sub alcaldía del Distrito 14. Los padres de familia que cercaron la infraestructura, demandando el pago en efectivo del desayuno escolar, aún mantienen de rehenes a los trabajadores municipales.

“Estamos negociando para que se pueda entablar el diálogo. Hay más (funcionarios) de la alcaldía, ellos no van a salir todavía, porque con ellos se está gestionando, tiene que haber un diálogo, un entendimiento”, indicó un dirigente según un video difundido por la Defensoría del Pueblo.

En el video se puede escuchar que el dirigente de los padres de familia indica que si las autoridades municipales no quieren dialogar, ellos consultarán con sus bases.

Al respecto la Defensoría del Pueblo indica que, “continúan las acciones defensoriales para lograr el mismo resultado con los funcionarios municipales retenidos en el Distrito 14 de la urbe alteña”.

Además alegó que los padres de familia no realizaron robos, ni allanamientos, ni ninguna de estas actividades bajo las que supuestamente fueron denunciados. “No están tocados, ni nada, no hubo allanamiento ni nada”, indicó.

La mañana de martes, padres de familia del Distrito 14 cercaron la sub alcaldía en rechazo del anuncio de la canasta alimenticia que reemplazará el desayuno escolar que los estudiantes no recibieron por la emergencia sanitaria. Ellos piden el pago del desayuno en efectivo y no en productos, alegando esta situación determinaron retener a funcionarios de derechos reales ediles que ya permanecen más de 30 horas en la infraestructura.

