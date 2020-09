Médicos protestan en la plaza Murillo por el 10% para salud y anuncian huelga

El secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública de La Paz (Sirmes), Fernando Romero, participó este jueves, junto con dirigentes de otras instituciones, de una movilización del sector en la plaza Murillo, para pedir a los asambleístas que viabilicen el proyecto del 10% para salud y dijo que el sector iniciará una huelga de hambre para presionar este pedido.

“Estamos en la plaza (Murillo) junto con hermanos gremiales, transportistas, maestros universitarios, jóvenes patriotas de la Resistencia, líderes del área rural, gente que ama a su país, para pedirle a la señora Eva Copa, al señor Fralklin Flores, que dejen de dañar, de perjudicar la salud del pueblo boliviano”, dijo Romero

Agregó que los asambleístas “deben viabilizar el 10% para salud, ese proyecto ya fue revisado, corregido, ya no hay razón de que no se trate en la asamblea legislativa y si no hay respuesta esta tarde comenzamos nuestra huelga de hambre por el 10% para la salud”.

Respecto a esta nueva medida de presión, Romero dijo que está ya tarde se instalará la huelga en el auditorio del Hospital del Clínicas.

En Santa Cruz, trabajadores del sector de salud protestaron y pidieron que se viabilice esta ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Decirle a la Asamblea (Legislativa Plurinacional) que como se van a ir dentro de unos meses, dejen algo bueno y esperemos que los que entren en la siguiente gestión sea gente buena y que quiera trabajar por la salud”, dijo un dirigente.