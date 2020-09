Mesa: No tuvimos ningún contacto con Juntos, ni lo pensamos tener

El candidato por CC negó que haya tenido algún contacto previo a la determinación de la Presidenta y sostuvo que un diálogo no está cerrado, pero aclaró que al momento no hay ningún acercamiento.

Fuente: www.paginasiete.bo

El candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó esta noche que no tuvo ningún contacto ni diálogo con la alianza Juntos, previo o posterior a la renuncia de la presidenta Jeanine Añez a su candidatura por ese frente. Recordó que el anuncio de renuncia, no estuvo condicionado.

“Lo que nos ha parecido valioso es que ella ha dejado en libertad a sus militantes o a sus potenciales votantes, a tomar una decisión sobre quién consideren que es el mejor candidato para ganarle al MAS, el objetivo básico es ganarle al MAS (…) no ha planteado ningún tipo de condicionante”, remarcó el candidato de CC, entrevistado en el programa En Portada.

Consultado si accederá a desarrollar un diálogo con Juntos, a fin afianzar un bloque político, indicó “nosotros no tuvimos ningún tipo de contacto que tuviera vínculo a la decisión de la Presidenta y no pensamos tenerlo, porque se trata de una decisión sin condiciones que establece la libertad de sus votantes para elegir la mejor opción”, indicó Mesa y remarcó que Añez no condicionó su renuncia, dejando en libertad a sus seguidores de tomar la mejor decisión.

El jueves, horas antes de conocerse la renuncia de Añez a su candidatura, corrían los rumores de una reunión realizada entre la cúpula de CC y Juntos, en la que se hubiera negociado la salida de la mandataria de la carrera electoral.

Mesa negó que haya tenido algún contacto previo a la determinación de la Presidenta y sostuvo que un diálogo no está cerrado, pero aclaró que al momento no hay ninguna intención a la vista, “no estamos cerrados pero no hay ningún proyecto ni plan en ese sentido”, manifestó.

La mandataria renunció a su candidatura horas después de conocerse los resultados de varias encuestas de intención de voto, que le eran desfavorables.

La última encuesta de Mercados y Muestras para Página Siete coloca a Añez en cuarto lugar porque en la preferencia bajó del 12% al 8% y Luis Fernando Camacho de Creemos subió del 6% al 8%. En la misma intención de voto, la encuesta Tu Voto Cuenta la coloca en cuarto lugar a la Presidenta con 10,6%. Ciesmori la mantuvo en tercer lugar con 10,4%.