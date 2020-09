Mujer de la foto se presentó a Policía y luego quedó libre

Fuente: Página Siete

Pamela Pomacahua / La Paz

Escándalo. La supuesta raptora de la bebé Samantha de un mes de nacida se presentó ante la Policía para desmentir que sea la autora del robo tal como lo afirmó el ministro de Gobierno Arturo Murillo, a través de fotografías que difundió en redes sociales.

“Yo me he presentado voluntariamente aquí (en la Felcc). Yo no tengo nada que ver. La señora (Yandira) no me ha podido identificar ni en la voz ni físicamente”, dijo la señora Pacheco la tarde de ayer luego de retirarse de esas instalaciones policiales.

Arturo Murillo presentó ayer en conferencia de prensa la fotografía de la supuesta raptora de la bebé y la identificó como Lourdes Ninoska Pacheco Alave y la Policía hizo circular la imagen de la señora por las redes sociales. El ministro incluso posteó la foto y un texto en su cuenta personal de Twitter y acompañaba la foto de la sospechosa.

Consultado sobre esta situación, Iván Rojas, comandante de la Felcc, afirmó que se está investigando y trabajando “con la finalidad de tener elementos indiciarios para esclarecer este hecho”. Se rehusó a responder sobre la difusión de la foto y datos de Pacheco Alave.

Sobre el mismo tema, el viceministro de Régimen Interior Javier Issa afirmó que la institución no aseguró que la mujer era la responsable del delito.

Citado por Los Tiempos, Issa indicó: “No hemos asegurado que sea ella. Ella es la sospechosa porque tiene similitudes fisonómicas con la persona que habría secuestrado a la menor. Se la está buscando para que ella asuma defensa. En ningún momento se ha asegurado que sea ella”.

El martes, una mujer se acercó a la señora Yandira, que estaba con su hija de un mes de nacida. La delincuente se ganó la confianza de la joven mamá y hasta la invitó a comer. Después, simuló malestar y le pidió que fuera a comprar unos medicamentos en una farmacia. Yandira quería llevar a su hija, pero la mujer le dijo que ella la cuidaría. Y fue en ese instante que la mujer robó a la bebé.

Ayer, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Guardia Municipal y la Policía fueron al domicilio de Pacheco en el municipio de Guanay de los Yungas de La Paz, pero sólo encontraron a un adolescente de 16 años.

Fanny Durán, responsable de la Defensoría, informó que la supuesta ladrona del bebé se comunicó con su hijo a través de videollamada y la mujer le dijo: “Voy a ingresar a Guanay. Voy a ir a solucionar (mi problema). Me voy a apersonar a la Policía porque me pueden agarrar en (la terminal de) Minasa”.

Luego de la denuncia del Gobierno, la familia de Pacheco dejó de salir de su casa por temor a ser agredida por las amenazas que les llegaron por internet, según una pobladora del lugar que pidió no revelar su nombre.

Reconstrucción

La Policía y la madre volvieron a la plaza Villarroel ayer en la tarde para recorrer nuevamente por los lugares donde caminó Yandira con la mujer. Las unidades especializadas de la Policía realizan operativos y controles en las trancas del país para dar con el paradero de la mujer que se robó a la bebé de un mes de nacida.

El subcomandante de la Policía de Santa Cruz Richard Cordero informó que se hicieron operativos en la terminal Bimodal de ese departamento y en otras trancas más.

El director de la Felcc Santa Cruz Rubén Barrientos informó que están revisando documentos a todos los pasajeros que llegan con menores de edad, principalmente bebés de menos de un año. En otras regiones también se realizaron operativos.