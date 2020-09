¿Nueva Liga? Si mañana la FBF elige presidente, el G-6 dice que prácticamente renunciamos

Campeones

El presidente de Royal Pari, Franklin Chávez, alertó ayer que si mañana, en el congreso extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se elige a un “presidente ilegal”, los seis clubes que conforman Unidos por el Fútbol “no continuaremos así, prácticamente renunciaremos” (a la División Profesional) y abrió la posibilidad de que “haya otra Liga”.

“Si aprueban en contra de la ley -el nuevo presidente que ya ellos lo han mencionado, un presidente que no cumple con la normativa y que quieren en el congreso cambiar eso para que haya un presidente ilegal- nosotros no continuaremos así”, lanzó el directivo del club que es parte de Unidos por el Fútbol, al igual que Bolívar, Wilstermann, Oriente, Blooming y Guabirá.

Chávez precisó que “prácticamente renunciaremos” a la División Profesional.

“Esto se va a definir hasta el miércoles (mañana). Nosotros no apoyaremos cosas ilegales. Nosotros no apoyaremos que no se juegue al fútbol. Ellos estarían en su responsabilidad que haya otra Liga. Bolívar es el equipo número uno en La Paz; Wistermann, en Cochabamba; Oriente y Blooming, en Santa Cruz. En el otro lado sólo tendrían un equipo grande, que es The Strongest. Sin nosotros seis, los derechos de televisión se caerían por los suelos”, dijo Chávez, entrevistado por El Deportivo de PAT.

El comité ejecutivo de la FBF llamó para mañana a un congreso extraordinario (no electivo) que se cumplirá en Tarija.