Participamos de la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz en conmem…

Participamos de la sesión de honor del Concejo Municipal de Santa Cruz en conmemoración a los 210 años de la gesta libertaria del pueblo cruceño.

A esa Santa Cruz abierta, que sabe construir igualdad, con prosperidad y moderna, le rindo mi homenaje. https://t.co/Z2nIq8zQm3

Fuente: Jeanine Añez por Jeanine Añez Chavez

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Mesa sobre campaña de Creemos: Debe respetarse la separación Iglesia-Estado www.paginasiete.bo | 7 hours ago ...Dios “que elija al mejor hombre para dirigir al país” y que “Dios entró a Palacio para cambiar Bolivia”. Poco antes de que Jeanine Añez decline su... Compartido: 2.7K

“No ganamos nada con políticos jóvenes que tengan los mismos defectos que los políticos viejos" www.paginasiete.bo | 15 hours ago ..., junto con la presidenta Jeanine Añez, fue sin duda la decisión más difícil de su carrera política. “Teníamos expectativas de conformar el primer... crisis económica que ha causado la pandemia y, finalmente, estaba convencido de que iba a hacer un excelente equipo con Jeanine Añez. Pero se cruzó una... Compartido: 1.3K

Dirigente indígena denuncia a Camacho ante el Tribunal Electoral erbol.com.bo | 5 hours ago ...disculpas por la forma en que Camacho se refirió a la presidenta Jeanine Añez tras su declinatoria de candidatura. Le invocó a Camacho a que siga los pasos... Compartido: 865

Barral califica de «típico llunk'u» al nuevo Procurador del Estado www.paginasiete.bo | 15 hours ago ...reemplazó a Cabrera quien fue removido, supuestamente por gestiones de Arturo Murillo ante la presidente Jeanine Añez que posesionó al nuevo Procurador la... Compartido: 519

Tuto exige a Ortiz y Añez judicializar su denuncia de tráfico de influencias contra venezolano Carlos Gill erbol.com.bo | 22 hours ago ...El candidato presidencial de Libre 21 Jorge Tuto Quiroga pidió este martes a la presidente Jeanine Añez y al ministro de Economía Oscar Ortiz... venezolano. "Hace un año Oscar Ortiz A y Jeanine Añez denunciaron, con documentación el entramado de tráfico de influencias del Chavista Carlos Gill... Compartido: 258

Candidatos deben apoyar a quien le haga frente al MAS www.eldiario.net | 6 hours ago ...(MAS). Además, destacó el desprendimiento expresado por la presidenta Jeanine Añez al momento de declinar su candidatura para un nuevo mandato. La... Compartido: 197

Rigged elections will maintain dictatorship and impunity in Bolivia www.carlossanchezberzain.com | 19 hours ago ...they all participate in the rigged elections without a qualm!? If Interim President Jeanine Añez -who just removed herself from being a... Compartido: 96

POLÉMICA REUNIÓN ENTRE ESTRATEGIA DE CAMPAÑA DE MESA Y ARTURO MURILLO ESTRATEGA DE JEANINE AÑEZ www.youtube.com | 10 hours ago Un canal creado especialmente para ti . Noticias de Bolivia Anúncie aquí ➡️ https://url.gratis/a7B2t ➡️ mendoticonamauricio@gmail.com Ayude a seguir este canal ➡️ DENUNCIAS Manda tu opinión gravando un video de mínimo 3 a 6 minutos de duración Al WhatsApp ➡️ https://url.gratis/a7B2t Aquí encuentras lo mejor de *PROYECTOS DE BOLIVIA *ENTRETENIMIENTO Compartido: 58