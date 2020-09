Presidenta Áñez piensa en otro bono para el próximo año

Recordó que más de “11 millones de personas” han recibido una ayuda de su gobierno. La presidenta abordó a dos de sus contrincantes políticos, Evo Morales y Carlos Mesa.

Marco Antonio Chuquimia Huallpa

Fuente: El Deber

La presidenta Jeanine Áñez visitó Tarija para entregar respiradores y equipos médicos. En su discurso de circunstancia adelantó que el próximo año habrá otro bono para incentivar la reactivación de la economía.

«Ese es el camino que nos hemos trazado, porque como consecuencia de la pandemia tenemos una crisis económica y estamos para solucionarla, estamos comprometidos con el país para continuar entregando estos bonos, al próximo año podemos entregar otro bono, ojalá podamos hacerlo, el compromiso nuestro es porque la reactivación económica tiene su curso, no es de la noche a la mañana”, dijo Áñez.

Relató también que para paliar la economía de las familias crearon los planes de rescate económico como el plan salario y el plan empleo, que es ofrecer 600 mil empleos aproximadamente de manera directa e indirecta.

Luego matizó y dijo que, “el próximo gobierno tendrá que seguirlo porque es una manera de ayudar a las familias”.

También recordó que más de “11 millones de personas” han recibido una ayuda de su gobierno, “que de repente, es sólo una ayuda y no es suficiente, pero ya es una ayuda y seguiremos haciéndolo porque es nuestro propósito”, dijo.

Los ejes

Por segunda semana consecutiva, la mandataria abordó a dos de sus contrincantes políticos, Evo Morales y Carlos Mesa. Al primero le dijo que si volvía (al país) debía prepararse para enfrentar a la justicia por las acusaciones que tiene en el país y rememoró desde el fraude electoral hasta el delito de pedofilia.

«Quisiéramos decirle a don Evo Morales, a través de los medios de comunicación, que, si él tiene la osadía de venir al país, primero generando violencia a través del MAS y ahora por medio de los tribunales de justicia, va a tener que venir a enfrentar a la ley», remarcó Áñez.

Más sutilmente se refirió al ex presidente Carlos Mesa y dijo que este no es el momento de ambigüedades y que se debe encarar al MAS para evitar que vuelva al poder. “No es momento de tibiezas, quién se esconda, quien no dé la cara, quien no se enfrente a Evo Morales es porque es cómplice de Evo Morales, por eso nosotros estamos acá para defender al país”, lanzó la candidata de Juntos.