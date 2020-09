Renuncia a candidatura: Añez llamó a la unidad sin mencionar en torno a quién

Ante un evidente declive en las diversas encuestas de preferencia electoral, la presidenta Jeanine Añez informó ayer la declinación a su candidatura, argumentando la misma razón por la que se postuló: “Evitar la dispersión del voto frente al MAS”.

En su mensaje a través de un video, la mandataria hizo un llamado a la unidad, sin precisar a quién se debe apoyar para que no retorne el partido azul al poder. Además pidió preservar su legado.

En la reciente encuesta de Mercados y Muestras para Página Siete se evidenció que la tendencia de la intención de voto para Añez iba en descenso. En febrero, la mandataria alcanzó el respaldo más alto, con 18% de preferencia, pero su intención de voto se desplomó a un 8%, porcentaje registrado en la encuesta de este mes.

“Dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor porque lo hago ante el riesgo de que se divida el voto democrático entre varios candidatos y que, a consecuencia de esa decisión, el MAS acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia, lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura”, señaló Añez.

La determinación se hizo conocer a través de un mensaje pregrabado, en el que Añez aparece acompañada de Samuel Doria Medina, candidato con el que decidió conformar la dupla de Juntos, y sus aliados Luis Revilla (Sol.Bo), Adrián Oliva (Todos) y Víctor Hugo Zamora (Unir), además del vocero de Juntos Edwin Herrera, y líderes del Movimiento Demócrata Social y ministros Óscar Ortiz y Yerko Núñez.

Ocho meses antes, el 24 de enero, Añez presentó a la alianza Juntos, integrada por Demócratas y los exaliados de Carlos Mesa, y lanzó oficialmente su candidatura. La decisón fue duramente cuestionada porque al menos en tres oportunidades ella descartó su postulación señalando que “no sería honesto aprovechar la etapa que le tocó en la historia”.

“Anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata a las elecciones nacionales, créanme que es una enorme responsabilidad (…). La dispersión de votos y la presentación de candidaturas que no logran unir a los bolivianos me llevaron a tomar esta decisión”, sostuvo Añez en esa oportunidad, a poco más de dos meses de haber asumido la presidencia.

¿Fue un error presentarse como candidata? El ministro de Obras Públicas Iván Arias, quien fue entrevistado por varios medios, expresó que se debe saber leer los momentos históricos y el contexto en el que se asumen ciertas determinaciones.

“Ella entendió el momento histórico de noviembre y asumió la responsabilidad. Hoy, ella percibe que la dispersión puede ser un factor para que las fuerzas que combatimos recuperen el poder y asume decisión valiente, histórica, llena de ubicación y contexto. La historia se encargará de analizar si fue una buena o mala decisión aquella que se tomó en el mes de enero”, manifestó.

El ministro destacó el gesto de la Presidenta y preguntó ¿qué otros candidatos están dispuestos a sumarse a este esfuerzo?

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que la renuncia de la candidatura aún no fue formalizada ante esta instancia y explicó que la determinación correspondiente se asumirá en sala plena.

Para el analista Paul Coca hay que tomar en cuenta tres aspectos sobre el anuncio que hizo Añez al declinar su candidatura, cuando falta un mes para los comicios.

El más importante es que se va a generar una confusión en el votante, porque a estas alturas ella y sus candidatos están en las papeletas electorales que no se pueden volver a imprimir.

“El elector va a recibir una papeleta electoral con la imagen de Jeanine Añez y de sus candidatos al Legislativo y muchos se preguntarán ¿acaso no se había retirado? La papeleta está terminada, ya ha sido impresa, sólo falta distribuirla tanto en Bolivia como en el extranjero. El tribunal no va a volver a imprimirlas por un principio de preclusión y porque el Estado no puede pagar dos veces por un mismo hecho”, explicó.

Otro problema que advierte Coca es que se debe definir la situación de los candidatos uninominales, que en muchos casos ya hicieron una inversión de dinero para promocionar sus campañas. “Muchos de ellos incluso se endeudan, sacan préstamos; tienen materiales de campaña, realizan una inversión”, indicó.