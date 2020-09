Sahonero admite que hay un subregistro de casos de Covid-19 en La Paz

Sociedad

lunes, 7 de septiembre de 2020 · 23:20

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El asesor del Ministerio de Salud, René Sahonero, señaló este lunes que efectivamente existe un subregistro de casos en La Paz y que eso extremo no permite que se trabaje sobre datos reales respecto a la pandemia por coronavirus.

“Las pruebas positivas no son diagnosticadas, entonces no se los registra; es lo que está pasando con los datos de los rastrillajes, esos datos no han sido subidos al conteo general, entonces sí hay un subregistro que no nos está dando el dato exacto de lo que está pasando en el momento”, indicó el médico entrevistado en ATB.

Bolivia reporta para este lunes 121.604 casos positivos, con 7.054 decesos. En el departamento de La Paz se cuentan 32.161 contagiados.

De acuerdo a una nota de EFE, respecto al subregistro en Bolivia, el descenso de casos diarios por Covid-19 se contrapone a las muertes por jornada que han llegado a sobrepasar el centenar, un fenómeno que se explica desde los positivos no registrados a la posibilidad de un número alto de asintomáticos.

Hace varios días los reportes del Ministerio de Salud han dejado de referirse a los algo más de 2.000 contagios por jornada que se dieron algunos días de julio y agosto, ya que se han mantenido por debajo de los mil a pesar de que se creía que el pico de la pandemia llegaría a principios de septiembre.

“Esto contrasta con el sorpresivo deceso de 102 pacientes el miércoles pasado, un día en que los contagios contabilizados no fueron más de 661, algo que no se ha visto «en ninguna parte del mundo» y cuando se está esperando una ´plena subida´ de casos positivos, aseguró a Efe el asesor del Ministerio de Salud René Sahonero”, se lee.

El especialista señaló a la agencia internacional, que considera que es probable que «no se esté registrando adecuadamente o no se están realizando la cantidad de pruebas necesarias PCR», que se necesitan para que el registro nacional y no así las pruebas rápidas.

Justamente, son los más de 4.000 casos identificados en seis jornadas de rastrillaje casa por casa en La Paz las que no han subido a la estadística nacional, por basarse en pruebas rápidas.