A LA OPINIÓN PÚBLICA https://t.co/tnf4UUgwiQ

Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho

Elecciones en Bolivia: un diputado argentino fue detenido www.cadena3.com | 17 hours ago ...Ciudadana); Luis Fernando Camacho (Creemos); Chi Hyun Chung (Frente para la Victoria); Jorge Tuto Quiroga (Libre 21); María Bayá (Acción Democrática Nacionalista); y Feliciano Mamani (Partido Acción Nacional Boliviano).... Compartido: 1.4K

El silencio electoral es violado en las redes sociales elpotosi.net | 12 hours ago ...mantiene en línea una encuesta en la que aparecen tres candidats, Luis Fernando Camacho, Luis Arce y Carlos Mesa, en ese orden. Los resultados de la votación... Compartido: 850

Cruce de versiones acentúa tensión a horas de las elecciones correodelsur.com | 17 hours ago ...El candidato Luis Fernando Camacho y su exasesor Ronald MacLean. Internet Un cruce de versiones surgidas en Santa Cruz acentuó la tensión política a... campaña de Creemos, Ronald MacLean, declaró que la campaña del candidato presidencial de esa alianza política, Luis Fernando Camacho, estaba "secuestrada... Compartido: 793

Governo Bolsonaro teme retorno da esquerda ao poder na Bolívia www.brasil247.com | 19 hours ago ...poderá ganhar a eleição já no primeiro turno. Os outros principais candidatos são o ex-presidente Carlos Mesa e Luis Fernando Camacho. Caso... Compartido: 492

National elections loom after a brutal year for Bolivia www.cnn.com | 15 hours ago ...election results as fraudulent. Bolivian presidential candidates pictured during a debate. From left to right: Luis Fernando Camacho, Maria Baya, Luis Arce... Compartido: 641

Bolsonaro teme retorno da esquerda ao poder na Bolívia www.diariodocentrodomundo.com.br | 17 hours ago .... Um dos principais obstáculos para a unificação da centro-direita boliviana foi a rígida posição de Luis Fernando Camacho, ex-presidente... Compartido: 322

Is Bolivia poised to swing back towards socialism? www.theguardian.com | 21 hours ago ...November. The third major candidate is Luis Fernando Camacho of the new rightwing Creemos ("We believe") alliance. Áñez withdrew her candidacy last month... Compartido: 460

La estupidez en política enriquesaenz.com | 14 hours ago ...candidata. También lanzó su candidatura el líder de la sociedad civil que había encabezado las protestas, Luis Fernando Camacho. Carlos Mesa, el candidato... Compartido: 267

Martín Dockweiler niega haberse reunido con representantes de fuerzas políticas correodelsur.com | 12 hours ago ...de campaña de Creemos, Ronald MacLean, en una entrevista con el periodista Carlos Valverde, dijo que la campaña de Luis Fernando Camacho, estaba... Compartido: 256

Evo’s Legacy tribunemag.co.uk | 16 hours ago ...Luis Fernando Camacho, a wealthy businessman from Santa Cruz with ties to fascist youth group Union Juvenil Cruceñista. The cry of fraud was spurred on... Compartido: 362