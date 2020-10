Agradecido por tanto cariño y compromiso de las abuelitas y abuelitos de la Comu…

www.bbc.com | 3 hours ago

...minutos Legenda da foto, Luis Arce, do partido Movimento ao Socialismo (MAS), venceu as eleições na Bolívia com 55,1% dos votos A eleição do... ex-ministro da Economia, Luis Arce, para a Presidência da Bolívia, no domingo (18/10), não teria ocorrido se o pleito tivesse sido realizado na data...

Compartido: 1.4K