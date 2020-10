Arce anuncia querella penal contra quienes lo acusan de corrupción «falsamente»

El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, anunció este sábado que el próximo lunes presentará una querella penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra quienes lo acusaron de corrupción sin pruebas, implicando incluso a su familia, como parte de una estrategia «mezquina y vil» de la derecha ante la falta de propuestas electorales.

«Hoy sábado me hubiera gustado presentar (la denuncia) que ya está preparada por los abogados, pero lamentablemente la Fiscalía no trabaja los sábados como solía hacerlo en nuestro Gobierno. Por lo tanto, el lunes a primera hora la vamos a presentar contra todos los que me están acusando falsamente», señaló.

En declaraciones a la prensa en el mercado Lanza, donde compartió con las vendedoras y periodistas, Arce sostuvo que, tras una intensa agenda de campaña por el país, recién llegó a la ciudad de La Paz para continuar con sus actividades de campaña y paralelamente asumir acciones penales contra quienes lo acusaron falsamente de manejos sospechosos de miles de bolivianos en sus cuentas bancarias y las de su familia.

Aseveró que todos sus movimientos bancarios son transparentes porque no tiene nada que ocultar, lo que fue evidenciado en las múltiples auditorías que hizo el gobierno de Jeanine Áñez en los últimos once meses.

«No me han encontrado nada y no me van a encontrar nada. Ellos tenían mis movimientos de cuentas, no una semana antes de las elecciones, sino desde el primer momento que asumieron el Ministerio de Economía y administraron la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿Por qué recién ahora sacan supuestos movimientos de cuentas? La población no se va a dejar engañar, el pueblo boliviano es sabio», refrendó.

Sostuvo que esta última denuncia se suma a las varias en su contra iniciadas por el gobierno en consonancia con los partidos de la derecha «que le han vendido a la población la idea de que somos corruptos». «No hay un sólo caso que hayan demostrado en once meses de Gobierno. Esto es una más de las estrategias mezquinas y viles de la derecha porque no tiene propuestas», dijo.

Arce sostuvo que la derecha «saca sus globos de ensayo» a días de los comicios, pero en este caso implica a sus hijos y esposa, hecho que generó su reacción al preguntar: «¿Qué tienen que ver ellos?, la pelea es conmigo», indicó.

En días pasados el Gobierno presentó una denuncia contra Arce, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en virtud a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que detectó movimientos económicos supuestamente irregulares por seis millones de bolivianos en 14 años.